Kto wstąpi w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" już wiosną zawita na antenie Polsatu. Z medialnych doniesień wynika, że o Kryształową Kulę powalczą m.in. Mateusz Pawłowski, czyli Kacperek z "Rodzinki.pl", Emilia Komarnicka oraz małżeństwo Głowackich.

Sebastian Fabijański zrezygnował z wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" 2025

Do tego grona, jak dowiedział się Pudelek, dołącza również Sebastian Fabijański. O tym, że pojawi się w tanecznym show Polsatu plotkowano już od pewnego czasu. Miał już wziąć udział w wiosennej edycji w 2025 roku, ale z racji zawodowych planów, musiał się wycofać.

Było blisko podpisania umowy, bo byli już dogadani z programem na przeróżne warunki. Ale w związku z tym, że zagrał dużą rolę w nowym filmie Macieja Kawulskiego, który będzie miał premierę w przyszłym roku, to uznał po konsultacjach, że to nie jest dobry pomysł, żeby brał w tym udział. To by generowało zbyt dużo "plotkarskiego kontentu", czego Sebastian nie chciał. Marzy, żeby ludzie raczej o nim zapomnieli na jakiś czas, by mocno uderzyć z tym nowym filmem. On już ma dość rozgłosu - mówił informator Pudelka.

Z kim zatańczy Sebastian Fabijański?

Teraz Pudelek donosi, że jego udział w wiosennej edycji jest już pewny. Tancerką, która wystąpi z nim w parze i będzie go trenować, jest podobno Julia Suryś. Sebastian i Julia widywani są razem na warszawskim Bemowie, gdzie przygotowują się do programu - twierdzi informator Pudelka.