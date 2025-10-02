Sanah wypełniła PGE Narodowy. Jej występy to wielkie show

Sanah kolejny raz wystąpiła na PGE Narodowym. Bilety na jej koncerty 19 i 20 września br w Warszawie zgromadziły tłumy. Bilety na te występy rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Co za tym idzie występy Sanah przyniosły rekordowe zyski. Tylko nieliczne gwiazdy mogą liczyć na takie rekordy.

Doda o zarobkach Sanah. Jak to skomentowała?

Głos w sprawie zarobków Sanah postanowiła zabrać Doda. Jej zdaniem młodsza koleżanka po fachu ma ogromne szczęście, bo może to, co zarobi na występach, zainwestować w produkcję kolejnych show.

Dla mnie jako artystki najważniejsze jest to, ile można z tych pieniędzy zainwestować w niesamowite show. To są takie pieniądze, których nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Nie ma czegoś takiego w naszych polskich budżetach, więc Sanah ma ogromne szczęście, że może dysponować takimi pieniędzmi i robić takie koncerty - powiedziała Doda w rozmowie z portalem Kozaczek.pl.

Tyle Sanah mogła zarobić za występy na PGE Narodowym. Jaki rekord miała Doda?

Jak wynika z doniesień medialnych Sanah, która zgromadziła na Narodowym 130 tys. fanów mogła zarobić za swoje występy aż 40 mln złotych. Doda uważa, że wielu artystów może tylko pomarzyć o takim show, bo po prostu ich na to nie stać.

(...) oczekiwanie od nas artystów takich samych scenicznych rzeczy jest nieadekwatne do możliwości finansowych, które zapewniają nam organizatorzy - powiedziała piosenkarka.

Przy okazji wyznała, że jej najwyższa gaża za występy wynosiła 400 tys. złotych. Mogę powiedzieć, że najwięcej za koncert zarobiłam 400 tys. zł. Tylko że tak normalnie, to gram trasy koncertowe od 20 lat. Piątek, sobota, niedziela no to mi z tych koncertów zostawało, jak już rozliczałam absolutnie wszystkich, to maksymalnie 15-20 tys. zł. Starałam się z tych pieniędzy zainwestować jak najwięcej w moją scenografię, efekty. Często nie zarabiałam na tym nic - wyznała Doda.

Sanah wróci na stadiony. Gdzie i kiedy wystąpi?

Sanah zapowiedziała, że w 2026 roku powróci z trasą koncertową i na stadiony. Ma zamiar wystąpić w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Białymstoku. Z pewnością i te koncerty a właściwie wielkie show w wykonaniu piosenkarki będą się cieszyć ogromnym uznaniem jej fanów.