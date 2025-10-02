Jacek Wójcik zmarł w wieku 55 lat. Mężczyzna zyskał popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia".

Jacek Wójcik skończył ASP

Jak podaje "Dziennik Zachodni", Jacek Wójcik ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i zawodowo zajmował się renowacją zabytków. Powołując się na "Party", dziennik dodaje, że zajmował się m.in. odnową obiektów sakralnych w krakowskim Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. W przeszłości ćwiczył kulturystykę.

Nie ma informacji o przyczynie śmierci

W środę wieczorem Dagmara Kaźmierska przekazała informację o śmierci Jacka Wójcika, który często pojawiał się u jej boku w programie "Królowe życia". Celebrytka dodała kilka archiwalnych zdjęć. Napisała, że była ostatnią osobą, która widziała 55-latka. Na razie nie ma informacji o przyczynie jego śmierci.

"Do zobaczenia w innym świecie"

"ŻEGNAJ DŻEJK. Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani, dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił... Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego... Pomódlcie się za Niego. Dziękuję"- napisała Dagmara Kaźmierska na Instagramie. Swój wpis umieściła także Edyta Nowak-Nawara, także blisko związana z Wójcikiem. W sieci sypią się komentarze fanów, poruszonych śmiercią Jacka Wójcika.

"Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia"

W czwartek pamięć po Jacku uczciła stacja, z którą był przed laty związany. W mediach społecznościowych TTV pojawiło się czarno-białe zdjęcie Wójcika, do którego dołączono pożegnalny podpis. "Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia... Jacek Wójcik odszedł od nas 1.10. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych. Redakcja TTV" - napisano.