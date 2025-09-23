Muzyk i producent muzyczny Robert Sadowski wystąpił 14 września w podcaście Szalonego Reportera. Opowiedział o kulisach współpracy z Tomaszem Karolakiem. Zarzucił aktorowi oszustwo, oskarżył go o niespłacanie długów i stwierdził, że Karolak pozbył się go ze współpracy reklamowej, którą sam mu załatwił.

Stanowisko adwokatki

Pełnomocnik muzyka, adw. Iwona Sepioło-Jankowska, przesłała teraz redakcji serwisu Plotek.pl oświadczenie, w którym poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. "W imieniu mojego Mandanta, Pana Roberta Sadowskiego, informuję, że w związku z działaniami Tomasza Karolaka oraz jego menedżera Mikołaja Jakubowskiego, które doprowadziły do poważnych naruszeń interesów mojego Mocodawcy, zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury. Pan Robert Sadowski, jako przedsiębiorca i producent, od lat dba o rzetelność i przejrzystość swoich działań. Wobec prób podważenia jego wiarygodności i działań, które naraziły spółkę na szkodę, mój Klient stanowczo deklaruje, że będzie dochodził ochrony swojego dobrego imienia i interesów na drodze prawnej" – czytamy. "Sprawa została oddana do oceny organów ścigania i to w ich gestii leży przeprowadzenie postępowania oraz wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Pan Robert Sadowski oczekuje pełnego i obiektywnego wyjaśnienia sprawy oraz zapewnienia, że prawda zostanie ujawniona. Jednocześnie mój klient podkreśla, że jego działania motywowane są wyłącznie koniecznością obrony swojego dobrego imienia" - przekazała pełnomocnik Sadowskiego.

Reklama

Reklama

Stanowisko menadżera aktora

Wcześniej portal Plotek.pl skontaktował się w tej sprawie z menadżerem aktora. "W odpowiedzi na rewelacje pana Roberta Sadowskiego dotyczące rzekomych długów czy pożyczek oraz nieuczciwego zachowania mojego i Tomka pragnę poinformować, że wszystkie są nieprawdziwe. Wszelkie ewentualne zobowiązania pana Tomasza wobec podanych osób w wywiadzie zostały uregulowane bądź nigdy ich nie było" - przekazał Mikołaj Jakubowski.

Odpowiedź Tomasza Karolaka

Również Tomasz Karolak stanowczo odpiera zarzuty Roberta Sadowskiego. "Wiadomo było, że to była zaplanowana akcja, która zresztą jest zaplanowana przez byłych przestępców. Sprawa jest od maja w prokuraturze i organach ścigania. Nie będę tego komentował, zostawiam to po prostu tamtym organom" - powiedział w rozmowie z serwisem Jastrząb Post Tomasz Karolak.