Polsat już po raz kolejny organizuje "Sylwestrową Moc Przebojów". Koncert odbędzie się w Toruniu. Zaśpiewają m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Lady Pank, Big Cyc, Majka Jeżowska, Smolasty, Norbi oraz Ania Wyszkoni.

Tak będzie wyglądać Boże Narodzenie u Serowskiej i Hakiela. 'Wszystko rozpisane'
Tak będzie wyglądać Boże Narodzenie u Serowskiej i Hakiela. "Wszystko rozpisane"

Zobacz również

Reprezentacja gwiazd disco polo

Sporą reprezentację stanowią także artyści związani ze sceną disco polo. Oczywiście nie zabraknie "króla" gatunku, czyli Zenka Martyniuka, który wraz z zespołem Łobuzy zaśpiewa hit "Mandacik". Pojawią się także Skolim oraz Magda Narożna ze swoją formacją Piękni i Młodzi oraz Boys.

Reklama
Oszałamiające kreacje gwiazd na jubileuszu 'M jak miłość'. Spójrzcie na Górniak i Muchę z trenem [FOTO]
Oszałamiające kreacje gwiazd na jubileuszu "M jak miłość". Spójrzcie na Górniak i Muchę z trenem [FOTO]

Zobacz również

Tyle zgarnie Zenek Martyniuk za sylwestrowy "Mandacik"

Jak podaje serwis Pudelek, Zenek Martyniuk za swój występ w sylwestrowy wieczór ma otrzymać aż 120 tys. zł. to równowartość całkiem porządnego auta ze średniej półki. "Zenek naprawdę lubi występować w Polsacie. W zeszłym roku również pojawił się na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Toruniu i publiczność przyjęła go znakomicie. Nie gwiazdorzy, nie stawia przesadnych wymagań, to idealny artysta do współpracy" - powiedziała Pudelkowi osoba związana z organizacją koncertu.