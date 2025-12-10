Polsat już po raz kolejny organizuje "Sylwestrową Moc Przebojów". Koncert odbędzie się w Toruniu. Zaśpiewają m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Lady Pank, Big Cyc, Majka Jeżowska, Smolasty, Norbi oraz Ania Wyszkoni.

Reprezentacja gwiazd disco polo

Sporą reprezentację stanowią także artyści związani ze sceną disco polo. Oczywiście nie zabraknie "króla" gatunku, czyli Zenka Martyniuka, który wraz z zespołem Łobuzy zaśpiewa hit "Mandacik". Pojawią się także Skolim oraz Magda Narożna ze swoją formacją Piękni i Młodzi oraz Boys.

Reklama

Tyle zgarnie Zenek Martyniuk za sylwestrowy "Mandacik"

Jak podaje serwis Pudelek, Zenek Martyniuk za swój występ w sylwestrowy wieczór ma otrzymać aż 120 tys. zł. to równowartość całkiem porządnego auta ze średniej półki. "Zenek naprawdę lubi występować w Polsacie. W zeszłym roku również pojawił się na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Toruniu i publiczność przyjęła go znakomicie. Nie gwiazdorzy, nie stawia przesadnych wymagań, to idealny artysta do współpracy" - powiedziała Pudelkowi osoba związana z organizacją koncertu.