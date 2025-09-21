W 17. edycji edycji programu "Taniec z gwiazdami" biorą udział: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz, Mikołaj "Bagi" Bagiński. Z udziału w show wycofał się aktor Michał Czernecki. Przypomnijmy, że "Taniec z gwiazdami" jako pierwszy pokazywał TVN, potem show przeniósł się do Polsatu. Tak więc w sumie jest to 30., jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami” w Polsce. Pierwszy odcinek jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" dostarczył widzom mnóstwo emocji. Do dziś komentowany jest namiętny pocałunek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza.

Tak wyglądała punktacja w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami"

Przed tygodniem najlepiej poradził sobie pierwszy żeński duet w historii programu - Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, które zgarnęły od jurorów aż 36 punktów. Na drugim miejscu uplasowali się Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko (35 punktów). Tuż za nimi, z dorobkiem 34 punktów, znaleźli się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Najsłabiej oceniono Tomasza Karolaka i Izabelę Skierską, którzy zdobyli tylko 23 punkty.

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński

Pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński. Zatańczyli jive'a do piosenki "Nie mówię tak, nie mówię nie" Wiktora Dyduły. Jurorzy przyznali im 28 punktów. Ewa Kasprzyk była zachwycona, a Iwona Pavlović wytknęła kilka błędów technicznych.

Maurycy Popiel i Sara Janicka

Potem na parkiet wyszli Maurycy Popiel i Sara Janicka. Podczas ich występu doszło do małego wypadku, ale wszystko skończyło się dobrze - nie wycelowali w ławkę, na której mieli usiąść i przewrócili się. Quickstep Maurycego Popiela i Sary Janickiej jurorzy oceniono na 32 punkty.

Lanberry i Piotr Musiałkowski

Lanberry i Piotr Musiałkowski na drugi odcinek "Tańca z gwiazdami" przygotowali walca wiedeńskiego do przeboju Sam Brown "Stop!". Jestem po prostu zaszokowana. Piotrze, nie widziałam cię! Lanberry, twoja absolutna samodzielność, świadomość ruchu i piękne obroty, poprawność tańca... - mówiła po ich występie Iwona Pavlović. Para numer dwa zdobyła aż 35 punktów.

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz zaprezentowali się w walcu angielskim do piosenki Roda Stewarta "When I Need You". Tuż przed występem pokazano poruszający materiał, w którym projektantka opowiedziała o swojej walce z białaczką, nie kryjąc przy tym łez wzruszenia. Ewa Minge po występie podziękowała swojemu tacie za wszystko i przeprosiła go za to, że musi dźwigać ciężar jej sławy. Jurorzy byli bardzo przychylni. Jesteś po prostu stworzona do tańców standardowych! - powiedziała Iwona Pavlović. Ewa Minge i Michał Bartkiewicz dostali w sumie 29 punktów.

Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska

Jako kolejny na parkiet wyszedł duet Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska, którzy przez cały tydzień przygotowywali quickstepa do piosenki Krzysztofa Zalewskiego "Kurier". "Bagi" przed występem opowiedział o tym, że przeszedł psychoterapię, z czego jest dumny. Jego partnerka taneczna dodała, że sama do dziś chodzi do terapeuty. Za walca jurorzy przyznali im 29 punktów.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" zdobyły najlepsze noty od jurorów za pasodoble. Para tym razem przygotowała walca wiedeńskiego do utworu Gary'ego Moore'a "Still Got the Blues". Po tym występie Rafał Maserak nie krył zachwytu. Jesteś the best - stwierdził, po czym porwał Katarzynę Zillmann do wspólnego tańca. Występ Zillman i Lesar jurorzy ocenili na 37 punktów.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Jako następni na parkiet wyszli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Przygotowali pasodoble do przeboju Madonny "Frozen". Wszyscy jurorzy byli zachwyceni pokazem, także Iwona Pavlović. Żadna gwiazda nie udźwignęłaby tej choreografii! Była skomplikowana, bardzo trudna, (...) świetnie dałaś radę. Wiktorio, jesteś moim dzisiejszym odkryciem! - powiedziała jurorka. Wiktoria Gorodecka otrzymała trzy razy "10". Jedynie Tomasz Wygoda zdecydował się na "9". Czyli w sumie para zdobyła aż 39 punktów.

Aleksander Sikora i Daria Syta

Aleksander Sikora i Daria Syta przygotowali walca wiedeńskiego do utworu grupy Pectus "To, co chciałbym ci dać". Bardzo dziękuję za ten taniec, to było przepiękne - powiedziała wzruszona Ewa Kasprzyk. Podobało mi się, że pokazałeś siebie z całkiem innej strony - było pięknie, romantycznie, poprawnie. Natomiast chcę, żebyś jeszcze więcej oddychał w tańcu - mówiła Iwona Pavlović. Para dostała od jurorów 33 punkty.

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Następnie na parkiecie pojawili się Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, którzy przygotowali cha-chę do hitu Joe Cockera "Unchain My Heart". Aktorka przed występem przyznała, że mocno przeżyła rozstanie z "Klanem" po 27 latach pracy na planie serialu. Publiczność po występie Barbary Bursztynowicz zaczęła skandować: "Basia do finału!". Jurorzy ciepło ocenili pokaz aktorki. Para dostała od jurorów 26 punktów.

Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Jako kolejni przed publicznością zaprezentowali się Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Zatańczyliwalca angielskiego do utworu "To świt, to zmrok" z musicalu "Skrzypek na dachu". Aktor w trakcie tańca pomylił kroki, czego nie potrafił ukryć przed kamerami. Najfajniejszy był twój ukłon na koniec - powiedziała Iwona Pavlović. Walc angielski w wykonaniu Tomasza Karolaka i Izabeli Skierkiej oceniono na 22 punkty.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Jako ostatni w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" wystąpili Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, którzy wykonali pasodoble do numeru grupy U2 "Pride (In the Name of Love)". Para mówiła o swoim związku. Aktor podkreślił, że nikt nie zna prawdy ani o nim, ani o tancerce, a wszyscy komentują. Para dostała od jurorów 34 punktu.

Tej pary nie zobaczymy w trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami"

O tym, kto odpadnie z "Tańca z gwiazdami" decydują głosy widzów. Po wszystkich tańcach zobaczyliśmy, jak pary zostały ocenione przez jury po dwóch odcinkach. Na czele tabeli znaleźli się Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, a za nimi Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Najsłabsze noty po dwóch tańcach dostali Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Z tanecznym show Polsatu pożegnać się musieli Ewa Minge i Michał Bartkiewicz. To była wspaniała przygoda - powiedziała Ewa Minge, żegnając się z "Tańcem z gwiazdami". Dziękuję ci, Rafale, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc [z Iwoną Pavlović] figurę, którą zrobiłam (w cha-chy - red.). Myślę, że to jest klasa sama w sobie... - powiedziała Ewa Minge, zwracając się do Rafała Maseraka.