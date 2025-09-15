Nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Ile wynosi wygrana?
17. edycja "Tańca z gwiazdami" wystartowała. Na parkiecie zaprezentowało się po raz pierwszy 11 par. Wszyscy walczą o Kryształową Kulę i nagrodę, która jest wyższa niż w poprzednich latach i wynosi 200 tys. zł.
Wśród gwiazd, które walczą o wygraną są Barbara Bursztynowicz, Olek Sikora, Maurycy Popiel, Marcin Rogacewicz, Wiktoria Gorodecka, Maja Bohosiewicz, Katarzyna Zillman, Ewa Minge, Lanberry, Bagi oraz Tomasz Karolak. Pary w jakie zostali połączeni to:
- Ewa Minge i Michał Bartkiewicz,
- Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński,
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska,
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
- Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
- Maurcy Popiel i Sara Janicka,
- Lanberry i Piotr Musiałkowski,
- Aleksander Sikora i Daria Syta,
- Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,
- Bagi i Magdalena Tarnowska.
Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Ile punktów zdobył? Co tańczył?
Nie zabrakło wpadek i zabawnych momentów. Jako ostatni w show zatańczył Tomasz Karolak. Wykonał cha-chę do piosenki Franka Kimono "King Bruce Lee karate mistrz". Za swój występ otrzymał 23 punkty. Wynik postanowił skomentować i skierować małą uszczypliwość w stronę Iwony Pavlović. Myśleliśmy, że od Mamby dostaniemy ze trzy, także duży sukces - śmiał się aktor.
Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Zaliczył wpadkę
Gdy miał prosić o głosy podał nie ten numer pary, co potrzeba. Tomasz Karolak, zamiast powiedzieć numer 11, powiedział siedem. Ja nawet nie wiem, jaką ja mam parę. Ale jakie to ma znaczenie - stwierdził beztrosko.
