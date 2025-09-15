Nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Ile wynosi wygrana?

17. edycja "Tańca z gwiazdami" wystartowała. Na parkiecie zaprezentowało się po raz pierwszy 11 par. Wszyscy walczą o Kryształową Kulę i nagrodę, która jest wyższa niż w poprzednich latach i wynosi 200 tys. zł.

Wśród gwiazd, które walczą o wygraną są Barbara Bursztynowicz, Olek Sikora, Maurycy Popiel, Marcin Rogacewicz, Wiktoria Gorodecka, Maja Bohosiewicz, Katarzyna Zillman, Ewa Minge, Lanberry, Bagi oraz Tomasz Karolak. Pary w jakie zostali połączeni to:

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz,

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński,

Tomasz Karolak i Izabela Skierska,

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,

Maurcy Popiel i Sara Janicka,

Lanberry i Piotr Musiałkowski,

Aleksander Sikora i Daria Syta,

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,

Bagi i Magdalena Tarnowska.

Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Ile punktów zdobył? Co tańczył?

Nie zabrakło wpadek i zabawnych momentów. Jako ostatni w show zatańczył Tomasz Karolak. Wykonał cha-chę do piosenki Franka Kimono "King Bruce Lee karate mistrz". Za swój występ otrzymał 23 punkty. Wynik postanowił skomentować i skierować małą uszczypliwość w stronę Iwony Pavlović. Myśleliśmy, że od Mamby dostaniemy ze trzy, także duży sukces - śmiał się aktor.

Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Zaliczył wpadkę

Gdy miał prosić o głosy podał nie ten numer pary, co potrzeba. Tomasz Karolak, zamiast powiedzieć numer 11, powiedział siedem. Ja nawet nie wiem, jaką ja mam parę. Ale jakie to ma znaczenie - stwierdził beztrosko.