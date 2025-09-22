Izu Ugonoh odpadł z "Afryka Express". Podpadł widzom

Izu Ugonoh i jego żona Antonia wzięli udział w programie "Afryka Express". W ostatnim odcinku odpadli z gry, ale zanim do tego doszło zmierzyli się w dogrywce z Michałem Mikołajczakiem i Edytą Zając.

Reklama

W pewnym momencie Izu na wizji stwierdził, że "nie chciał przegrać z Michałem, bo nie lubi typa". Te słowa oburzyły widzów oraz internautów. W komentarzach nie kryli oburzenia zachowaniem celebryty. "Wyszła słoma z butów" - stwierdził jeden z nich.

Burza po ostatnim odcinku "Afryka Express". Jak komentuje to Izu?

Żona Izu Ugonoha stwierdziła, że cała sytuacja to wynik manipulacji produkcji. Sam sportowiec również odniósł się do sprawy.

Po obejrzeniu odcinka i zobaczeniu, jak zostało to zmontowane, to ja sam siebie bym nie polubił. Problemem jest fakt, że nie odzwierciedla to stanu rzeczywistego. Na chwilę obecną mam dosyć tego typu programów, a "Afryką..." jestem zawiedziony - stwierdził w rozmowie z Plejadą.

Izu Ugonoh zapowiada, że wyda oświadczenie ws. "Afryka Expres"

Dodał, że on i jego żona opublikują w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odniosą się do zaistniałej sytuacji.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Ugonoh zapowiedział na koniec, że w kolejnych dniach wraz z żoną opublikuje w mediach społecznościowych oficjalnie oświadczenie dotyczące sytuacji. W ten sposób ma zamiar zakończyć dyskusję na temat tego, co wydarzyło się w programie "Afryka Express".