31-letni Kirk został postrzelony 10 września na oczach tłumów, w trakcie debaty na uniwersytecie Utah Valley. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.

7 zarzutów dla oskarżonego o morderstwo

Siedem zarzutów postawiła prokuratura stanowa w Utah oskarżonemu o zabójstwo Charliego Kirka. 22-letniemu Tylerowi Robinsonowi grozi kara śmierci. Opublikowano też jego SMS-y, w których miał stwierdzić, że zabił Kirka, bo "miał dość jego nienawiści".

Trump o "męczenniku amerykańskiej wolności"

"Tego strasznego dnia, 10 września 2025 roku, nasz największy ewangelista amerykańskiej wolności stał się nieśmiertelny. Teraz jest męczennikiem amerykańskiej wolności" - dodał. Prezydent USA nazwał Kirka bohaterem, który przeszedł do historii. Zapowiedział też, przyznanie mu pośmiertnie Prezydenckiego Medalu Wolności, najwyższego cywilnego odznaczenie w kraju. Na stadion State Farm Stadium, gdzie na co dzień gra drużyna futbolu amerykańskiego Arizona Cardinals, przybyło 40 tys. widzów, zaś ci, którzy nie zmieścili się w środku zadaszonego obiektu, zostali przekierowani do dodatkowych stref do oglądania uroczystości na telebimach.

Żona Charliego Kirka powołuje się na Jezusa

Podczas uroczystości wystąpiła Erika Kirk, żona zabitego aktywisty, która przejęła po nim stery założonej przez niego organizacji Turning Point USA. Żona aktywisty publicznie przebaczyła mordercy męża, powołując się na przykład Chrystusa. "Przebaczam mu, bo to jest to, co robił Chrystus, to jest to, co zrobiłby Charlie. Odpowiedzią na nienawiść nie jest nienawiść (...) to miłość" - powiedziała łamiącym się głosem kobieta. Zapowiedziała, że pod jej wodzą organizacja założona przez Kirka zintensyfikuje swoją pracę stukrotnie.

Poruszony do głębi Tomasz Wolny

W sieci dostępne są nagrania z uroczystości pogrzebowych. Wśród z nich znajduje się przemówienie żony aktywisty. Dziennikarz Tomasz Wolny jest mocno poruszony postawą Eriki Kirk. "Po ludzku niewyobrażalne. Erika Kirk, podczas pogrzebu Charliego, o mordercy swojego męża: »Ten młody człowiek… Na krzyżu nasz Zbawiciel powiedział: Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią… Ten człowiek… Ten młody człowiek… WYBACZAM MU« Świat właśnie zobaczył, co znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa. Wzrusz" - napisał Tomasz Wolny.