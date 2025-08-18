Michał Czernecki od kilku tygodni budzi zainteresowanie kolorowej prasy z powodu doniesień o rozwodzie. Jak informował Pudelek, gwiazdor i jego żona rozstają się po ponad dwudziestu latach. Żona gwiazdora, Magdalena, postanowiła zmienić nazwisko. Jak wyjaśniała w rozmowie z nami, jest to naturalny krok w sytuacji rozwodu. Przypomnijmy, że Marcin Czernecki znany jest m.in. z takich seriali jak "Profilerka", "Przyjaciółki", "Leśniczówka" czy "Camera Café. Nowe parzenie".

Kontuzja gwiazdora

Oficjalne treningi do "Tańca z gwiazdami" rozpoczęły się w połowie sierpnia. Relacjami z sali prób zdążyli już podzielić się m.in. Agnieszka Kaczorowska z Marcinem Rogacewiczem oraz Maja Bohosiewicz z Albertem Kosińskim. Nie trenuje natomiast Marcin Czernecki, ponieważ doznał kontuzji. "Wystartowały treningi do »Tańca z gwiazdami«, jednak Michał Czernecki nie wziął dziś udziału w zajęciach z powodu silnego bólu barku, który dokucza mu od dłuższego czasu. Na początku sierpnia aktor rozpoczął intensywne przygotowania do programu, jednak jeszcze przed wejściem na parkiet, podczas treningów kondycyjnych, ból w okolicach barku nasilił się na tyle, że musiał przerwać ćwiczenia i poddać się szczegółowym badaniom - zdradza informator Pudelka.

Lista uczestników 17. edycji "Tańca z gwiazdami"

W tym sezonie na parkiecie swych sił spróbują: