Anna Dereszowska jest mamą trójki dzieci. Najstarsza córka - Lena, którą właśnie pożegnała na lotnisku - jest córką aktora Piotra Grabowskiego. Z obecnym partnerem, fotografem Danielem Duniakiem, aktorka ma dwóch synów - Maksymiliana i Aleksandra. Anna Dereszowska rzadko dzieli się swoim prywatnym życiem w mediach społecznościowych. Tym razem zrobiła wyjątek.

"Nasze Słonko wyleciało w świat"

Na profilu Anny Dereszowskiej pojawił się wzruszający post, w którym aktorka podzieliła się wiadomością, że Lena, miłośniczka siatkówki, wyrusza z Polski na wymianę szkolną. "Nasze Słonko parę dni temu wyleciało w świat. Dla niej rok szkolny zaczyna się już jutro. Myszko, nasz ‘wymieńcu’ Czerp garściami z tego doświadczenia! Kochamy Cię najmocniej i trzymamy za Ciebie kciuki! O mundo é seu!!!" - napisała Anna Dereszowska w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączyła serię zdjęć z pożegnania Leny na lotnisku. Widać, że cała rodzina przeżywała mocno to rozstanie.

Anna Dereszowska o córce

Aktorka nie ukrywa, że wychowanie dzieci nie jest sprawą łatwą. Kilka miesięcy temu zdradziła, że najstarsza córka chorowała na depresję. Być może będzie to dość emocjonalne przemówienie. Staję przed państwem jako mama szesnastolatki, która dwa lata temu mierzyła się z depresją. Na szczęście nam się udało. Ja jako mama, szukając pomocy w systemie zdrowotnym, zderzyłam się ze ścianą. Tej pomocy nie mogliśmy uzyskać. Na szczęście w dużym mieście, w Warszawie, udało nam się znaleźć pomoc prywatną. Na czas zdążyliśmy - mówiła Anna Dereszowska w Senacie w 2024 roku.

"Zawsze czuła się inna od swoich rówieśników, bo bardzo szybko zaczęła rosnąć, była najwyższa. »Mamo, dlaczego jestem taka duża, ja się czuję zawsze inna«. Potem Lena trafiła do klubu siatkarskiego i po dwóch miesiącach była zmiana: »Może ja jeszcze trochę urosnę«. Nagle poczuła się wśród swoich, akceptowana pod każdym względem. Szczególnie nastolatki nie lubią się wyróżniać, one lubią się schować w grupie i być takie wiesz ukryte, ale to dopiero potem jest inaczej. Potem to, że jesteś inny, może być fantastyczną zaletą, jeśli odpowiednio będziesz inwestował w siebie i swój samorozwój, ale w pewnym momencie to jest klątwa" - mówiła Anna Dereszowska w rozmowie ze "Światem Gwiazd".