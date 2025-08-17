Jubileusz serialu "Ranczo". TVP pokazała specjalny koncert

Serial "Ranczo" przez lata cieszył się ogromną popularnością wśród widzów. Z okazji 20-lecia tej produkcji TVP zorganizowała specjalny jubileuszowy koncert w ramach trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Impreza odbyła się w Mrozach.

Koncert prowadzili Ilona Ostrowska, która grała Lucy oraz Wojciech Adamczyk, który reżyserował "Ranczo". Na scenie można było zobaczyć aktorów, którzy grali w serialu. Byli to m.in. Beata Olga Kowalska, Emilia Komarnicka, Patricia Kazadi i Bartek Kasprzykowski. Wszyscy śpiewali piosenki inspirowane postaciami, w które wcielali się w produkcji.

Widzowie skrytykowali jubileusz serialu "Ranczo". To im się nie spodobało

Widzowie nie zostawili na wykonawcach i występach suchej nitki. Co im się nie spodobało? Co skrytykowali? Krytyka dotyczyła głównie tego, że artyści śpiewali z playbacku. Wyraźnie widać było, ze ruch ust wykonujących piosenki rozmijał się z dźwiękiem. Skrytykowano także sposób prowadzenia imprezy.

"Straszny ten koncert… sztywno i jeden wielki playback"; "Ale playback", "Co to za stypa leci. I na to idą nasze pieniądze... masakra", "Nie dało się na to patrzeć, to było okropne. I ten playback...", "Bardzo fajny playback przez cały koncert" - pisali internauci.

Jubileusz serialu "Ranczo". Dwie aktorki zostały pochwalone

Pojawiły się też pozytywne głosy. Widzowie pochwalili występy Patrici Kazadi i Emilii Komarnickiej. "Czad", "Oglądałam, było super", "Super koncert", "Bardzo fajny jubileusz" - pisali zwolennicy jubileuszowego koncertu serialu "Ranczo".