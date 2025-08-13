Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk przed laty byli parą. Owocami ich związku są dwaj synowie. Para rozstała się w 2012 roku, ale przyjaźni między nimi trudno szukać. Obydwoje nie wypowiadali się na temat swojego rozstania.

Mikołaj Krawczyk wbił szpilę Anecie Zając. "Super, że w końcu schudła"

Teraz aktor przerwał milczenie. W ostrych słowach wypowiedział się na temat swojej byłej partnerki i jej metamorfozy. Aneta Zając w ostatnim czasie mocno schudła. Mikołaj Krawczyk zapytany o to na TikToku wypowiedział się w dosyć nieprzyjemnych słowach na ten temat. Super, że w końcu schudła. Może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie - powiedział. Dodał również, że nigdy nie będzie taka jak Sylwia Juszczak, która jest jego obecną żoną, czy była partnerka - Agnieszka Włodarczyk.

Przyjaciółka Anety Zając o Mikołaju Krawczyku. "Statysta we własnym ego"

Sama Aneta Zając nie chce komentować tych słów. Głos natomiast zabrała jej przyjaciółka Urszula Dębska, która zarówno z aktorką, jak i Mikołajem Krawczykiem pracowała na planie serialu "Pierwsza miłość". Na swoim Instagramie zamieściła emocjonalny wpis. Nazwała Krawczyka "statystą we własnym ego" i zarzuciła mu brak empatii oraz odpowiedzialności jako ojca.

Urszula Dębska o Mikołaju Krawczyku. Padły słowa o roli "ofiary"

Niektórzy myślą, że są główną rolą w swoim życiu, a tak naprawdę grają tylko statystę we własnym ego. Wyobraź sobie być ojcem, który zamiast dawać przykład dzieciom, ćwiczy w nieskończoność rolę "ofiary", bez scenariusza, ale z wielką pewnością, że to dzieło sztuki - pisze Dębska.

Niektórzy nie mają nic mądrego do powiedzenia, ale mówią dużo, bo cisza byłaby zbyt głośnym przypomnieniem, że tak naprawdę nie mają nic do zaoferowania. Temu panu już dawno środowisko powinno podziękować i wręczyć towarzyskie wypowiedzenie - dodała aktorka.

Internauci bronią Anety Zając. Nie zostawiają suchej nitki na Krawczyku

Do dyskusji włączyli się również internauci. Oni także stanęli po stronie Anety Zając oraz Urszuli Dębskiej. Na Mikołaju Krawczyku nie pozostawili suchej nitki. "Boże co za typ. Aneta wygrała los na loterii", "Taki z niego mężczyzna, ojciec jak aktor, czyli miernota", "Nie ma takiego zaklęcia, żeby z chama zrobić księcia" - pisali.