Rafał Brzozowski to piosenkarz, który przez ostatnie lata spełniał się jako prezenter. W TVP prowadził program "Jaka to melodia?". Po odejściu ze stacji zaczął działać w branży hotelarskiej. Występuje także na scenie m.in. na prywatnych imprezach.

Rafał Brzozowski ma stalkerkę. Zamieścił w sieci oświadczenie

Teraz Rafał Brzozowski zamieścił w sieci oświadczenie. Na swoim profilu na Instagramie piosenkarz poinformował, że pewna kobieta podaje się za jego żonę.

Od jakiegoś czasu mam do czynienia z osobą, która uważa się za moją żonę i tak przedstawia się w kontaktach z osobami, do których pisze. Osoba ta rozsyła wiadomości zawierające groźby, dzwoni do ludzi, wysyła niepokojące treści i wprowadzą w błąd moich obserwatorów, próbując nawiązywać z nimi bezpośredni kontakt - m.in dzwoniąc do ich miejsc pracy - napisał Rafał Brzozowski.

Rafał Brzozowski ostrzega fanów. Kobieta próbuje wyłudzać pieniądze

Rafał Brzozowski ostrzegł fanów zarówno przed kobietą, która podaje się za jego żonę jak i innymi osobami, które zakładają kolejne konta w mediach społecznościowych i próbują wyłudzić od jego fanów pieniądze.

Rok temu Rafał Brzozowski zamieścił w swoich mediach społecznościowych podobny post. Prosił wówczas fanów, by byli czujni i nie dali się nabrać na takie oszustwa. Raz jeszcze przestrzegam przed fałszywymi kontami, które podszywają się pod moją osobę w mediach społecznościowych. Zdarza się, że osoby, stojące za tymi profilami próbują wyłudzać pieniądze, wzbudzając zaufanie u nieświadomych fanów. Co więcej, pojawiły się przypadki, że ktoś podszywa się pod mojego rzekomego osobistego kierowcę, próbując wyłudzić środki finansowe. Proszę, zachowajcie czujność, nie ufajcie anonimowym wiadomościom i zgłaszajcie wszelkie podejrzane zachowania odpowiednim służbom - pisze Brzozowski.

Goście Rafała Brzozowskiego również są nękani. Piosenkarz ostrzega

Okazuje się, że na terenie posesji, którą wynajmuje Rafał Brzozowski, czyli Brzozowym Dworze w Zamościu, również pojawia się osoba, która nęka jego gości.

Z przykrością muszę również poinformować, że mam do czynienia z przypadkiem uporczywego nękania. Osoba nieznana mi z tożsamości pojawia się na terenie Brzozowego Dworu w Zamościu, gdzie została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Tego rodzaju działania noszą znamiona stalkingu i są powodem poważnego niepokoju - informuje Brzozowski.

Sytuacje te nie zostaną pozostawione bez reakcji - będą zgłoszone odpowiednim służbom oraz zostaną przekazane mojemu prawnikowi- pisze piosenkarz.