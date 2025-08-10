Joanna Górska chorowała na raka. Teraz zmaga się z nim jej partner

Joanna Górska to prezenterka TVP. Przez ostatnie dwa lata prowadziła "Pytanie na śniadanie". Kilka dni temu okazało się, że żegna się z programem. Jej miejsce zajmie Marzena Rogalska. Joanna Górska nie odchodzi z TVP, będzie zajmowała się projektami fundacji stacji.

Reklama

Kilka lat temu prezenterka wyznała, że choruje na raka. Była jedną z pierwszych znanych osób, które publicznie przyznały się do tego, że zmagają się z chorobą. Joanna Górska mogła wówczas liczyć na wsparcie swojego ukochanego partnera. Teraz to on zachorował.

Partner Joanny Górskiej zamieścił poruszający wpis

Robert Szulc zamieścił w sieci pełen emocji wpis. Napisał w nim, jak dowiedział się o chorobie. Nazwał go "zaskoczeniem, które przewartościowuje wszystko". Okazuje się, że gdyby nie komplikacje po wycięciu wyrostka robaczkowego, nie dowiedziałby się, że ma raka.

Gdyby nie powikłania po operacji wyrostka, nie dowiedziałbym się, że mam nowotwór. Kiedyś wspierałem bliską osobę w walce z rakiem. Teraz sam jestem pacjentem onkologicznym. Zawsze myślałem, że potrafię „zwalniać”, ale dopiero teraz ciało i życie uczą mnie, jak naprawdę to robić - pisze partner Joanny Górskiej. Przyznał, że czeka go ważna operacja, od której "bardzo wiele zależy". Dodał, że patrzy na całą sytuację z wdzięcznością.

Robert Szulc choruje na raka. O to prosi znajomych i internautów

Robert Szulc postanowił przy okazji zaapelować do tych, którzy obserwują go w mediach społecznościowych oraz znajomych. Jeszcze się uczę układać to wszystko w głowie. Wiem jedno - jestem wdzięczny, że się dowiedziałem, bo dzięki temu mam szansę działać i walczyć o szczęśliwe zakończenie. Ciebie proszę o dobrą energię i pozytywne myśli, bo teraz czeka mnie ważna operacja, od której dużo zależy - poprosił. Dodał, że ważna jest dla niego świadomość tego, że nie jest w tym sam.

Joanna Górska i Robert Szulc. Jak zostali parą?

Joanna Górska i Robert Szulc poznali się, gdy obydwoje pracowali w mediach. W 2017 roku dziennikarka dowiedziała się, że choruje na raka piersi. Przeszła operację, chemioterapię oraz radioterapię. Wiele razy dawała do zrozumienia, że dała radę pokonać chorobę dzięki wsparciu swojego partnera. W 2018 roku podzieliła się informacją o remisji choroby. Od kilku lat prowadzi fundację i angażuje się w akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki onkologicznej.