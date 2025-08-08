Uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywały się w Warszawie 6 sierpnia 2025 roku. Było bardzo uroczyście. Na ulicach Warszawy manifestowali radośnie zwolennicy nowego prezydenta. Jak się okazuje, już po zakończeniu uroczystości odbyły się prywatne imprezy. Gości do swojego domu zaprosili m.in. dawny prezes TVP, Jacek Kurski i jego żona, Joanna Kurska. Zabawa była huczna.

Spontaniczna impreza

Joanna Kurska opublikowała nagranie z prywatnej imprezy, na której świętowała zaprzysiężenie wspieranego przez PiS prezydenta. Impreza odbywała się w warszawskim mieszkaniu Kurskich. "Tak wielu przyjaciół z Polski i USA zjechało na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na Prezydenta do Warszawy, że świętowanie skończyło się w naszym domu. Kochani, dziękujemy, że jesteście" - napisała w mediach społecznościowych Joanna Kurska.

Disco polo musi być

Na opublikowanym przez nią nagraniu widać, jak Joanna Kurska razem z mężem, Jackiem Kurskim tańczy do utworu "Żono moja", znanego przeboju disco polo zespołu Masters. Wideo szybko stało się viralem i posypały się komentarze. Jedni się zachwycali, inni kpili. Przypomnijmy, że gdy był prezesem TVP, lansował disco polo, twierdząc, że to przecież ulubiona muzyka milionów Polaków.