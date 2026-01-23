Rok 2014, druga edycja "The Voice of Italy". Trenerami byli wtedy Raffaella Carrà, Noemi, Piero Pelù i J-Ax.

Trenerzy "The Voice of Italy" nie wierzyli własnym oczom

Podczas przesłuchań w ciemno suor Cristina zaśpiewała piosenkę "No one" Alicji Keys. Wystąpiła w habicie. Kibicowała jej grupa urszulanek z klasztoru w Mediolanie, ze zgromadzenia Orsoline della Sacra Famiglia, do którego należała. Występ był brawurowy. Odwrócili się wszyscy jurorzy. Zaskoczenie było pełne, bo zobaczyli zakonnicę, która śpiewała fantastycznie.

Siostra Cristina miała wtedy 25 lat. Pochodzi z Sycylii. Raffaella Carrà, ikona włoskiej muzyki, zapytała, czy jest prawdziwą zakonnicą. Siostra Cristina potwierdziła. Na pytanie, dlaczego przyszła do programu "The Voice of Italy", odpowiedziała, że dostała od Boga dar i chce się nim dzielić z innymi ludźmi.

Przebojowa siostra z zakonu urszulanek

Wideo z jej wykonaniem "No One" Alicji Keys podbiło internet, teraz ma już 1,8 mln odtworzeń. Pogratulowały jej m.in. Alicja Keys oraz aktorka Whoopi Goldberg, która zagrała tytułową rolę w komedii "Zakonnica w przebraniu". Gratulacje popłynęły także z Watykanu.

Siostra Cristina weszła do drużyny rapera J-Axe'a. Jak powiedział muzyk, pasowali do siebie idealnie –on jest diabelski, a ona – jak jest święta jak święcona woda. Zakonnica wygrała "The Voice of Italy". Nagrodą był kontrakt z wytwórnią fonograficzną Universal Music Group. 20 października 2014 r. ukazał się singiel promujący jej debiutancki album, cover piosenki Madonny "Like a Virgin" z 1984 r. Album zatytułowany "Sister Cristina" ukazał się 10 listopada 2014 r. i zdobył ogromną popularność. Cristina zaczęła robić karierę, wystąpiła np. w musicalu "Sister Act".

"Taniec z gwiazdami" i śluby wieczyste

Pod koniec lipca 2016 r. przyjechała do Polski. Wystąpiła na festiwalu Halleluya, który odbywał się podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 23 marca 2018 roku do sprzedaży trafiła jej druga płyta pt. "Felice". W 2019 r. zatańczyła we włoskiej edycji „Tańca z gwiazdami" (Ballando con le stelle). Tańczyła solo, albo w grupie tancerzy, żeby nie łamać reguł życia zakonnego. Odpadła w ósmym odcinku.

W tym samym, 2019 r. Cristina Scuccia złożyła śluby wieczyste, które oznaczały jej ostateczne wstąpienie do zakonu Orsoline della Sacra Famiglia.

Zaskakująca decyzja zakonnicy

W 2022 r. ogłosiła, że zdecydowała się jednak zrzucić habit i poświęcić karierze muzycznej. Opowiedziała o tym 20 listopada w bardzo popularnym talk show pt. "Verissimo". Wystąpiła w czerwonym garniturze i na szpilkach. Miała rozpuszczone włosy i makijaż. Wyjaśniła, że długo o tym myślała i pracowała nad swoją decyzją m.in. z psychologiem.

Teraz jestem Cristiną. Siostra Cristina jest we mnie. Jeśli jestem tym, kim jestem dzisiaj, to także dzięki niej – powiedziała.Oczywiście, Bóg jest dla mnie nadal w centrum wszystkiego i absolutnie w Niego wierzę. (...) Należałam do sióstr urszulanek, ale już do nich nie należę. To było piętnaście lat zakonnego życia, wspaniałe lata. Dla mnie było to intensywne doświadczenie, które sprawiło, że się rozwinęłam. Nie było żadnej przyczyny tej zmiany, to było coś we mnie – wyjaśniła Cristina Scuccia.

Po odejściu z zakonu pojechała do Hiszpanii, gdzie pracowała jako kelnerka. Wiosną 2023 r. wzięła udział w reality show pt. "L'isola dei famos" (Wyspa sław) – polska wersja tego formatu była emitowana w 2004 r. pod tytułem "Wyprawa Robinson" w TVN, a w 2017 r. pod nazwą "Wyspa przetrwania" na antenie telewizji Polsat. W programie tym Cristina Scuccia zajęła szóste miejsce.

Pod koniec 2023 r. była trenerką w telewizyjnym programie pt. "Io canto", o podobnej formule jak "The Voice of Italy".

19 sierpnia 2025 r. Cristina będzie świętowała 37. urodziny i jak podkreśla w wywiadach, doskonale wie, co chce robić w życiu. Chce śpiewać.

"Bóg nadal jest dla mnie ważny"

Cristina podkreśla, że Bóg nadal jest centrum jej życia, choć nie nosi już habitu.