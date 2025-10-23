Republika, która powstała w 1981 r., to legenda polskiego rocka, jeden z najważniejszych zespołów nowofalowych. W 1979 na sopockim przeglądzie „Muzyki Młodej Generacji” zadebiutował toruński zespół Res Publica grający art rocka. Grupę wkrótce opuścił Jann Castor, a nowym liderem został Grzegorz Ciechowski. Obok Ciechowskiego w skład Republiki weszli Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański i Paweł Kuczyński, którego po pewnym czasie zastąpił Leszek Biolik.

Procesy Skrobiszewskiej z Weroniką Ciechowską

Po śmierci Grzegorza Ciechowskiego w grudniu 2001 roku cały jego majątek odziedziczyła Anna Skrobiszewska, matka trójki jego dzieci. Najstarsza córka artysty, Weronika Ciechowska, toczy od lat sądowy spór ze swoją macochą, Anną Skrobiszewską. Niedawno zapadł kolejny wyrok w tej sprawie, jednak wydaje się, że batalia o majątek po legendarnym muzyku jeszcze się nie zakończyła. 24 marca br. odbyła się rozprawa, w której Weronika Ciechowska domagała się od macochy prawie miliona złotych oraz dożywotnich, comiesięcznych świadczeń. Sąd uznał jednak jej powództwo za bezzasadne i je oddalił.

Spór o nazwę

W 2017 roku Anna Skrobiszewska uzyskała w Urzędzie Patentowym prawo do słownego znaku towarowego, jakim jest nazwa zespołu jej zmarłego męża »Republika«. Oznacza to, że inni członkowie zespołu za jej użycie powinni jej zapłacić. Nie mieli o tym pojęcia przez długi czas. Po śmierci Ciechowskiego zespół wciąż działał. W 2022 roku konflikt między wdową a zespołem zaostrzył się. Skrobiszewska twierdzi, że zupełnie nie rozumie pretensji członków zespołu. "Ze dziwieniem przyjęłam zarzuty dotyczące »przypisania« sobie znaku »Republika« utożsamianego z Grzegorzem Ciechowskim. Jako jedyna spadkobierczyni wszelkich praw po Nim z przykrością obserwuję obecny atak medialny na moją osobę i staram się zrozumieć, co jest jego rzeczywistą przyczyną. Ze swojej strony nie dałam ku niemu żadnego powodu” - powiedziała wdowa w oświadczeniu.

Wyrok sądu ws. nazwy "Republika"

Prawa do znaku towarowego »Republika« pozostają ważne do 2026 roku, ale Zbigniew Krzywański zdecydował się wnieść do sądu w Toruniu pozew o ochronę dóbr osobistych. Na jego profilu na Facebooku opublikowano właśnie treść wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji. Sąd zobowiązał Annę Skrobiszewską do zamieszczenia w określonych mediach następującego oświadczenia: "Oświadczam, że naruszyłam dobra osobiste członka zespołu Republika, Zbigniewa Krzywańskiego, poprzez nieuprawnione zgłoszenie do ochrony nazwy zespołu "Republika" w Urzędzie Patentowym RP". Dodatkowo sąd zobowiązał ją do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez rezygnację z prawa do znaku towarowego "Republika", który został zarejestrowany na jej wniosek w Urzędzie Patentowym RP. Skrobiszewska, mimo oczekiwanego komentarza, nie odniosła się na razie do wyroku.