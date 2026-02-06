Janja Lesar i Katarzyna Zillmann poznały się w "TzG"

Janja Lesar partnerowała Katarzynie Zillmann w ostatniej edycji show "Taniec z Gwiazdami". Tuż po programie zarówno ona, jak i sportsmenka, ogłosiły, że rozstały się ze swoimi dotychczasowymi drugimi połówkami.

Czy Janja Lesar jest w związku z Katarzyną Zillmann?

Razem pojawiły się na Balu Mistrzów Sportu i wspólnie w czułych objęciach pozowały na ściance. Janja Lesar była obecna na ramówce Polsatu, która odbyła się 5 lutego. W rozmowie z Pudelkiem powiedziała, jak wygląda ich relacja.

Świetnie, jest naprawdę bardzo wspaniale. Mamy dużo wspólnych planów, nawet takich na przyszłość. Dużo projektów robimy, będziemy robić, niektóre już zrobiłyśmy. Wydaje mi się, że to można nazwać jakimś takim związkiem. Tak mi się wydaje. (...) A jak ten związek nazwać, to powiem ci za jakiś czas- wyznała Janja Lesar.

Z kim była związana Janja Lesar?

Przyznała, że gdy mówi o Katarzynie Zillmann, błyszczą jej się oczy. Janja Lesar zanim poznała sportsmenkę była związana z Krzysztofem Hulbojem. Partnerką Katarzyny Zillmann byłą kajakarka Julia Walczak.