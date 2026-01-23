W programie pt. "Super Gary. Gotuj z Bosacką!" Katarzyna Bosacka będzie starała się zmienić złe nawyki żywieniowe polskich rodzin. "Nauczy, jak kupować i gotować mądrze oraz tanio. Pokaże, w jaki sposób czytać etykiety i wybierać produkty spożywcze, ale także jak z nich korzystać, by nie marnować jedzenia. W każdym odcinku prowadząca odwiedzi inną rodzinę, a w każdej z nich znajdzie się ktoś, kto wymaga zachęty do gotowania zdrowych i smacznych dań, zmiany nawyków żywieniowych czy przejścia na dietę redukcyjną, która wcale nie musi być niesmaczna i monotonna. Wręcz przeciwnie. Katarzyna Bosacka udowadnia, że może ona dawać przyjemność" - napisali producenci programu.

Katarzyna Bosacka zachęca do oglądania nowego programu

"»Super Gary« to program nie tylko dla miłośników kulinariów. Forma reality show jest bardzo pojemna, w programie znajdziemy więc i prawdziwe historie występujących w nim rodzin, i edukację na temat czytania etykiet i wybierania dobrych jakościowo produktów spożywczych, i proste, szybkie przepisy na zdrowe dania. Jednak największą zaletą «Super Garów« jest pozytywna energia płynąca z ekranu. Po pierwszych odcinkach już wiem, że będzie głośno, radośnie i naprawdę wesoło!" - zachęca do oglądania formatu Katarzyna Bosacka.

Kiedy premiera nowego programu Katarzyny Bosackiej w TVP?

Nowy program Katarzyny Bosackiej zadebiutuje w sobotę, 7 lutego o godz. 11:35 na antenie Dwójki. Dziennikarka będzie doradzać widzom, jak powinni się zdrowo i racjonalnie odżywiać.