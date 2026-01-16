"Taniec z Gwiazdami" już wiosną wróci na antenę Polsatu. Tydzień temu w programie "Halo tu Polsat" ogłoszono nazwisko pierwszego uczestnika tanecznego show. Jest nim znany z serialu "Rodzinka.pl" Mateusz Pawłowski, który wciela się w postać Kacpra.

"Taniec z Gwiazdami". Ogłoszono nazwisko kolejnego uczestnika

W "Tańcu z Gwiazdami" na pewno zobaczymy również Małgorzatę Potocką. Aktorka znana jest m.in. z serialu "Matki, żony i kochanki". W programie udział weźmie także dziennikarz Piotr Kędzierski. Spekuluje się, że na tanecznym parkiecie Polsatu pojawią się również Sebastian Fabijański, Magdalena Boczarska, czy Emilia Komarnicka.

W piątkowym wydaniu "Halo tu Polsat" ogłoszono nazwisko kolejnego uczestnika programu "Taniec z Gwiazdami". To aktor Gamou Falla.

Popularny aktor, znany między innymi z filmu "Zgon przed weselem". Gamou jest także modelem - brał udział w kampaniach wizerunkowych wielu światowych marek. Na co dzień aktywnie uprawia sport, co z pewnością pomoże mu w tanecznych wyzwaniach - czytamy na profilu programu na Instagramie.

Wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Kim jest Gamou Fall?

Gamou Fall, który wystąpi w wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" ma 34 lata. Debiutował w filmie Patryka Vegi "Botoks". Większą popularność przyniosła mu rola w produkcji Netflixa "Zgon przed weselem". W filmie wcielił się w postać Miłosza. Gamou Fall jest także modelem. Bierze udział w walkach federacji FAME MMA. Można go było również oglądać w filmach "Dziewczyna i kosmonauta", "Czarny" czy "Bokser".