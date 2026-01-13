W marcu Polsat zaprezentuje 18. edycję "Tańca z gwiazdami". Jak dotąd Polsat oficjalnie potwierdził udział w "Tańcu z gwiazdami" Mateusza Pawłowskiego i Małgorzaty Potockiej. Z innych źródeł wynika, że na parkiecie pojawi się również Sebastian Fabijański. Wśród nieobecnych znalazły się Agnieszka Kaczorowska i Janja Lesar, które nie wrócą do programu tej wiosny.

To dla niej tancerz wraca do "Tańca z gwiazdami"

Największym zaskoczeniem tej odsłony będzie, jak podał "Fakt", powrót Stefano Terrazzino - tancerza, który przez lata był jednym z ulubieńców publiczności. Jak się okazuje, decyzja o jego powrocie nie była przypadkowa. Jeszcze niedawno media sugerowały, że Stefano Terrazzino miałby zatańczyć z Joanną Kulig. Jednak, jak udało się ustalić "Faktowi", aktorka ostatecznie nie zdecydowała się na udział w show. Tancerz włoskiego pochodzenia ma wrócić na parkiet z zupełnie innego powodu - specjalnie dla swojej wieloletniej przyjaciółki.

Taki gwiazda postawiła warunek

Jak podał "Fakt", Emilia Komarnicka będzie jedną z uczestniczek nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorka już czeka na pierwsze treningi. Co ciekawe, jej udział w programie był uzależniony od obecności Stefano Terrazzino. "Emilia od dawna chciała wystąpić w programie, ale bardzo zależało jej, by jej partnerem był właśnie Stefano. Oni znają się od wielu lat, mają świetną relację, razem podróżują, pracują, więc nie było innej opcji, jak ściągnąć dla niej Stefa. Wraca specjalnie dla nie" - zdradziła osoba z produkcji.