Anna Lewandowska to dziennikarka i prezenterka Telewizji Polskiej. W TVP pracuje od 2008 roku. Pełniła różne role, pracowała jako researcherka, wydawca i redaktor merytoryczny. Teraz jest jedną z prowadzących śniadaniowy show TVP "Pytanie na śniadanie". Tworzy duet z Łukaszem Kadziewiczem, byłym siatkarzem i nowym prezenterem TVP.

Problemy zdrowotne syna Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska jest mamą Leona, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe oraz zespół krótkiego jelita. W pierwszych latach życia chłopiec przeszedł operacje. "To był czas pełen lęku o to, czy moje dziecko przeżyje" - wyznała gwiazda w tobiFM. Chłopiec przez długi okres pozostawał w śpiączce farmakologicznej, a jego życie było zagrożone. "Podejmowaliśmy próby, aby Leoś dostawał jedzenie doustnie, ale na początku okazało się to niemożliwe - był uwiązany do pompy. To bardzo nas ograniczało. Musieliśmy sami nauczyć się jej obsługi, a także wszystkiego, co z tym związane. W pewnym momencie musieliśmy stać się medykami, którzy potrafią poradzić sobie w każdej sytuacji" - mówiła w rozmowie z radiem tobiFM.

Anna Lewandowska: miał miesiąc, gdy pierwszy raz wzięłam go na ręce

Anna Lewandowska opublikowała wzruszający wpis, w którym opowiedziała o pierwszych latach życia syna oraz jego zmaganiach z poważnymi problemami zdrowotnymi. "Leoś miał miesiąc, gdy pierwszy raz wzięłam go na ręce. Poczułam bicie jego serca, zapach, głos. Czemu tak późno? Bo urodził się z tykającą w brzuchu bombą. Miał operację ratującą życie, potem kolejne. Miesiąc był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej" - napisał. Prezenterka nawiązała do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku wspiera gastroenterologię dziecięcą.

Anna Lewandowska i jej wyjątkowa aukcja na WOŚP

W tym roku WOŚP gra pod hasłem: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - temat znany nam aż za dobrze" - napisała gwiazda TVP. "Leoś miał wycięte niemal całe jelito cienkie. Nic nie je doustnie. Ma alternatywne metody żywienia, a ja codziennie zakładam sterylne rękawiczki, biorę igły i strzykawki, i zapewniam mu dostęp do żywności" - napisała. Gwiazda "Pytania na śniadanie" jednocześnie zaprosiła do licytacji wyjątkowej aukcji, którą wystawiła w ramach akcji - wspólnego rejsu motorówką po augustowskich jeziorach.