34. Finał WOŚP. Co można wylicytować?

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Dochód z tegorocznej akcji zostanie przeznaczony na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Gwiazdy jak co roku wsparły akcję Jurka Owsiaka. Wśród przedmiotów i spotkań, które można wylicytować znalazły się m.in. kitel kucharski Tomasza Jakubiaka, rozmowa z Joanną Przetakiewicz, czy nauka driftu z Kubą Przygońskim.

Aukcja Macieja Musiała była hitem WOŚP

Hitem ubiegłorocznego finału była aukcja zaproponowana przez Macieja Musiała. Aktor znany m.in. z serialu "Rodzinka.pl" wystawił na rzecz WOŚP sprzątanie mieszkania do rytmu hitowego "Explosion" duetu Kalwi & Remi. Zwycięzcą aukcji został mieszkaniec Krakowa. Na propozycję Macieja Musiała przeznaczył 136 tys. zł. Aktor nie posprzątał jednak jego mieszkania, ale oddział onkologii dziecięcej jednego z krakowskich szpitali. Sprzątanie miało rzecz jasna charakter symboliczny, bo jak wyjaśnił Maciej Musiał "chodziło o spędzenie czasu z podopiecznymi".

Maciej Musiał ogłosił tegoroczną aukcję dla WOŚP. Będzie hit?

Aktor właśnie ogłosił tegoroczną aukcję WOŚP. Tym razem będzie można wylicytować Poloneza. Nie chodzi jednak o samochód. Jak informuje Maciej Musiał ze zwycięzcą aukcji na rzecz WOŚP zatańczy Poloneza "na studniówce, weselu lub pod osiedlowym sklepem" w oryginalnym stroju z filmu "Pan Tadeusz". Licytacja dopiero co pojawiła się w sieci a już wyceniana jest na 13 tys. zł. Fani są wniebowzięci.

"Na pierwszy taniec na ślubie też można?", "Czy Maciek wystąpi jako pan młody?", "A może to być od razu nasze wesele?", "Czy ja śnię..." - pisały głównie fanki.