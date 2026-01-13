Adrian Szymaniak to uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W show TVN udało mu się znaleźć swoją drugą połówkę. Z Anitą Szydłowską są razem do dziś. Para doczekała się dwójki dzieci a w grudniu ubiegłego roku wzięła ślub kościelny.

Adrian Szymaniak zmaga się z glejakiem

Niestety ich życie w ostatnim czasie nie wygląda kolorowo. W połowie ubiegłego roku Adrian dowiedział się, że zmaga się z glejakiem IV stopnia. To choroba sprawiła, że para zdecydowała się powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2025 r. w kameralnej kaplicy w Szczecinie.

Adrian i Anita co chwila informują swoich obserwatorów i fanów w sieci, o tym jak przebiega leczenie. W poniedziałek, 12 stycznia, Adrian napisał, że mija pół roku od dnia, kiedy karetka zabrała go z domu i rozpoczęła się jego walka z chorobą. Nie miał niestety pozytywnych informacji do przekazania.

Niepokojące wieści o zdrowiu Adriana Szymaniaka

Dzisiaj liczyłem również na inną, lepszą informację, którą będę mógł się z wami podzielić po kontrolnym badaniu MRI. Taką, w której napisałbym wam, że jestem na dobrej drodze. Niestety, jest trochę inaczej- napisał Adrian.

Okazuje się, że w miejscu po resekcji guza pojawiła się wznowa. Jedna zmiana, która się pojawiła, zanikła, natomiast w miejscu po resekcji guza widoczna jest nie tak bardzo dynamiczna, ale jednak wznowa guza. Patrząc na ostatnie trzy badania, przeprowadzone co 2–3 tygodnie, to już pewne - czytamy.

Tak będzie wyglądało dalsze leczenie Adriana z "ŚOPW"

Adrian Szymaniak wyjaśnił, że będzie teraz poddany terapii TTFields (Optun), której celem jest zatrzymanie podziału komórek i tempa rozwoju zmiany. Dodatkowo przejdzie chemioterapię. Czy będzie potrzebna kolejna operacja? Niewykluczone, lecz dziś jest za wcześnie, by to planować. Z uwagi na niedawno zakończoną radioterapię, musi minąć trochę czasu - pisze Adrian.