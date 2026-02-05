Sebastian Fabijański znalazł się w gronie uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Jego udział w tanecznym show wzbudza spore zainteresowanie, ponieważ aktor do tej pory kojarzony był głównie z mocnymi, dramatycznymi rolami aktorskimi oraz muzyką. Sebastian Fabijański walczył też w oktagonie w ramach freak-fightowej federacji Fame MMA. Stoczył trzy walki i wszystkie przegrał. Taneczne show ma być dla niego okazją do pokazania się widzom z zupełnie innej strony.

Sebastian Fabijański wielokrotnie odmawiał udziału w "Tańcu z gwiazdami"

Aktor w rozmowie z Plejadą zdradził, że długo odmawiał udziału w show. Ojej, "Taniec z gwiazdami" to jeszcze się zgłaszał do mnie za czasów TVN-u, więc to już zamierzchłe czasy. Ile razy? Nie wiem, nie pamiętam, nie kolekcjonuję propozycji. Natomiast przyszedł taki moment, wydaje mi się odpowiedni, żeby wziąć w tym udział. Bardzo jestem ciekaw, co mnie czeka w tym programie - powiedział Sebastian Fabijański.

Czy Sebastian Fabijański poszedł do "Tańca z gwiazdami" dla pieniędzy?

Niektórzy widzowie zarzucali Sebastianowi Fabijańskiemu, że program traktuje podobnie jak walki w oktagonie - robi to dla pieniędzy. Nie wiem... Wszystko się robi dla pieniędzy. Ludzie generalnie w różny sposób zarabiają. Akurat w przypadku "Tańca z gwiazdami" pieniądze nie są główną moją motywacją. To jest raczej chęć po prostu zbliżenia się do ludzi, żeby zobaczyli, z kim mają do czynienia. Przez bardzo burzliwe lata mojego życia narosło jakieś wyobrażenie na mój temat, które zasadniczo nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą - powiedział Sebastian Fabijański.

