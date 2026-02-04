"Taniec z Gwiazdami" to program, który cieszy się ogromną popularnością i uznaniem wśród widzów. Przez wiele lat emitowany był w TVN, ale po dłuższej przerwie pojawił się na antenie Polsatu.

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Już pod koniec lutego widzowie zobaczą 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Polsat podczas ostatnich tygodni ogłaszał nazwiska kolejnych gwiazd, które pojawią się w tanecznym show. Wiadomo już, że w programie "Taniec z Gwiazdami" wystąpią:

Reklama

Iza Miko

Magdalena Boczarska

Małgorzata Potocka

Mateusz Pawłowski

Gamou Fall

Piotr Kędzierski

Emilia Komarnicka

Natsu

Kamil Nożyński

Kacper "Jasper" Porębski

Paulina Gałązka.

Ogłoszono ostatnie nazwisko "Tańca z Gwiazdami". Aktor skomentował

Teraz ogłoszono ostatnie nazwisko uczestnika "Tańca z Gwiazdami". Jest nim Sebastian Fabijański. O tym, że aktor pojawi się w show Polsatu plotkowano już od pewnego czasu. On sam nie potwierdzał ani nie zaprzeczał. Teraz, gdy stacja oficjalnie ogłosiła, że wystąpi, Fabijański sam zabrał głos. "To się dzieje. Plan jest taki - wzruszać i bawić. Trzymajcie kciuki!" - napisał Sebastian Fabijański w komentarzu pod postem opublikowanym na profilu "Tańca z Gwiazdami".

Weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami". W czym gra aktor?

Sebastian Fabijański zyskał popularność w 2009 roku. Pierwsze kroki stawiał na planach serialu "Plebania" oraz "Tancerze". Zaczął również grać w filmach. Można go było zobaczyć m.in. w produkcjach "Miasto 44", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" czy "Kamerdyner". Grał również w filmach Patryka Vegi takich jak "Botoks" czy "Kobiety mafii". Aktor zajął się również muzyką. W 2019 rozpoczął pracę w studio nad pierwszą, solową hip-hopową płytą. Album Primityw ukazał się 19 czerwca 2020 nakładem Asfalt Records.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Z kim prywatnie związany jest Sebastian Fabijański?

Sebastian Fabijański, który jest ostatnim ogłoszonym przez produkcje "Tańca z Gwiazdami" uczestnikiem show, był związany z Agnieszką Więdłochą. W czerwcu 2017 zaręczył się z Olgą Bołądź, ale para rozstała się we wrześniu 2018. W 2020 roku aktor potwierdził, że jego partnerką jest influencerka Julia Kuczyńska. Owocem tego związku jest syn Bastian Jan. Związek ten nie przetrwał próby czasu i para rozstała się w lipcu 2022 roku.