Aktorka Ewa Gawryluk to ulubienica widzów. Gra m.in. w popularnym serialu TVN "Na Wspólnej". Niedawno wzięła wraz z mężem, Piotrem Domanieckim, udział w programie "Afryka Express".

Drugi mąż Ewy Gawryluk

Ewa Gawryluk była przez 22 lata żoną aktora Waldemara Błaszczyka, z którym rozwiodła się pod koniec 2021 roku. Para ma córkę, Marię. Gdy ogłosili rozstanie, opinia publiczna była w szoku. "Rozstaliśmy się w zgodzie i pozostajemy w dobrych relacjach. Zawsze oddzielaliśmy prywatne sprawy od zawodowych, tak będzie i tym razem" - napisali w oświadczeniu. Drugim mężem Ewy Gawryluk jest Piotr Domaniecki, trener piłkarski. Para wzięła ślub 1 czerwca 2024 roku. Poznali się na lotnisku w niecodziennych okolicznościach, gdy Domaniecki pomógł aktorce odnaleźć bagaż. Gawryluk podkreśla, że przy nowym mężu czuje się szczęśliwa i stabilna.

Nowy dom Ewy Gawryluk

Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki zaprosili kamery "Dzień Dobry TVN" do swojego gniazdka pod Warszawą, które jest świeżo po remoncie. "Urodziłem się w Warszawie, ale tutaj mieszkała moja babcia, tutaj wychowywała się moja mama, więc często tu przyjeżdżałem. Tata postawił ten dom, który Ewa przeprojektowała i wyremontowała" - tłumaczył ukochany aktorki.

Przestronne, stylowe wnętrza domu Ewy Gawryluk

Nieruchomość położona jest z dala od miejskiego hałasu. Para ma do dyspozycji duży taras z grillem. Wnętrza natomiast zachwycają światłem i przestrzenią. Uwagę zwraca chociażby kominek i ściana obłożona zielonymi płytkami ceramicznymi.