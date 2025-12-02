Dominika Serowska i Marcin Hakiel 4 grudnia zostali rodzicami. Urodził im się syn, Romeo Hakiel. Tancerz jest także tatą dwójki dzieci, których doczekał się z Katarzyną Cichopek. W drugim odcinku podcastu "Galaktyka Plotek", który ukazał się 1 grudnia, Dominika Serowska opowiedziała, jak dogaduje się z synem i córką partnera. Zdradziła też, że Hakiel i Cichopek mają dokładnie zaplanowany podział dotyczący opieki nad dziećmi.

Tam spędzą święta Marcin Hakiel i Dominika Serowska

Dominika Serowska opowiedziała o zbliżającym się Bożym Narodzeniu. "Marcin ma opiekę naprzemienną i tam już jest rozpisane to chyba do 18. roku życia dzieci, więc już wszystko wiadomo, kto, kiedy, co i jak - powiedziała. Serowska dodała, że syn Hakiela jest na wymianie w Argentynie, dlatego w tym roku nie będzie go w Polsce na święta. - Hela [córka Hakiela i Cichopek - przyp. red.] na święta będzie u mamy, my święta spędzamy u moich rodziców. A na sylwestra Hela jest z nami - dodała influencerka. - W tamtym roku na sylwestra dzieci były u mamy, a u nas były na święta. Więc to tak się wymienia co roku" - powiedziała Dominika Serowska.

Dominika Serowska o kontaktach z Katarzyną Cichopek

Narzeczona tancerza nie utrzymuje kontaktów z jego byłą żoną, Katarzyną Cichopek. "Znam takie różne zagrywki, więc ja się na to nie nabiorę. Grzecznie odpowiedziałam, ale też nie miałabym o czym rozmawiać, bo to dla mnie nie miałoby sensu (...). Ona nie jest nam przychylna, nie ma co ukrywać" - wyjaśniła Serowska.