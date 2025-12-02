Gdzie grał Nikodem Marecki?

W poniedziałek, 1 grudnia, media obiegła przykra wiadomość. Okazało się, że nie żyje Nikodem Marecki. To 11-letni aktor dziecięcy, który zagrał w filmach "Biała odwaga", "Zołza" a także serialu "Szpital św. Anny".

Nikodem Marecki nie żyje

Portal Plejada potwierdził tę informację w rozmowie z sekretariatem Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu, w której uczył się chłopiec. W sieci pożegnały go gwiazdy, z którymi Nikodem Marecki grał w filmach m.in. Małgorzata Kożuchowska oraz Joanna Liszowska. Wpis o jego śmierci zamieścił również Marcin Koszałka, reżyser filmu "Biała odwaga".

Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w Białej odwadze synka głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielkie, strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał… Do zobaczenia - napisał Koszałka.

Tak aktora "Białej odwagi" pożegnał tata

Wypadek miał miejsce 26 listopada po godz. 14:00. Doszło do niego w miejscowości Szczepanowice w powiecie krakowskim. Chłopiec zmarł dzień później. W sieci pożegnał go jego ojciec. Zamieścił nekrolog i dodał jedno zdanie. Jesteś moją dumą, Wielki Człowieku [*] do zobaczenia - napisał Maksymilian Marecki.