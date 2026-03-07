Ostatni odcinek poprzedniej serii "Kocham Cię, Polsko!" widzowie obejrzeli w 2018 roku. Wówczas prowadzącą była Barbara Kurdej-Szatan, a liderami drużyn Tomasz Kammel i Antoni Królikowski. Powracające show to lekki teleturniej z zadaniami sprawdzającymi wiedzę o Polsce: historii, kulturze, języku i obyczajach. Marzena Rogalska, Filip Gurłacz i Michał Koterski w każdym odcinku będą łączyć rozrywkę z elementami edukacji.

Dwie drużyny

Kapitanami drużyn zostali Filip Gurłacz, u którego boku pojawiły się Katarzyna Bujakiewicz, Anna Dereszowska i Daria Widawska oraz Misiek Koterski, którego wspierali Robert Rozmus, Michał Milowicz i Tadeusz Drozda. Pojawienie się dawno niewidzianego satyryka, czyli Tadeusza Drozdy, wywołało entuzjazm wśród widowni.

Reklama

Widzowie o Michale Koterskim

Pierwszy odcinek "Kocham Cię Polsko, zebrał dobre recenzje. Widzowie cieszą się z powrotu lubianego formatu. Nie do końca byli jednak zadowoleni z ekspresji Michała Koterskiego. Wielu osobom przeszkadzało to, że bardzo głośno mówił.

Gurłacz o Koterskim w "Kocham Cię, Polsko!"

Filip Gurłacz z rozbawieniem opowiadał, że w niektórych konkurencjach Michał Koterski "oszukiwał" lub korzystał z pomocy swoich gości. Mimo to uważa, że jako lider drużyny jego kolega wypadł bardzo dobrze. Oszukuje. Misiek się z tym nie kryje, więc myślę, że to informacja do publicznego podania. Nie był, mówiąc dyplomatycznie, najzdolniejszym uczniem. Powiedział, że jego ulubiony numer w szkole to uno, czyli jeden. Miał wspaniałych gości, więc to go ratowało - mówił Filip Gurłacz w RMF FM.

Jakie zmiany zaszły w "Kocham Cię, Polsko!"?

"Zmienił się, jeśli chodzi o niektóre rundy. Są trochę inne, unowocześnione. Na przykład »Polszczyzna«… Dzisiaj popłakałam się ze śmiechu. Ale runda »Urodziny« z wybuchowym prezentem musiała zostać. Uwielbiam ją i wszyscy się przy niej bardzo dobrze bawimy. Publiczność też kocha tę rundę" - mówiła Marzena Rogalska w rozmowie z "Super Expressem".