1 grudnia Ewa Drzyzga świętuje 58. urodziny. W latach 2000–2016 Ewa Drzyzga prowadziła talk-show "Rozmowy w toku", za co została nagrodzona Wiktorem w kategorii Osobowość telewizyjna, trzema Telekamerami i Złotą Telekamerą. Teraz jest jedna z prowadzących poranny show w TVN.

Ewa Drzyzga nie dowierzała własnym oczom

W poniedziałek ekipa "Dzień dobry TVN" postanowiła zaskoczyć prezenterkę na wizji. Podczas jednej z rozmów Krzysztof Skórzyński wręczył jej kwiaty, a także prezenty i tort. Wszyscy obecni na planie odśpiewali "Sto lat", a dziennikarka nie mogła powstrzymaĆc łez. Nie dowierzała własnym oczom i mówiła: "i po co tyle zamieszania". Dziennikarz pośpieszył z ratunkiem i przytulił zapłakaną gwiazdę.

Reklama
Wielka wpadka na antenie 'Dzień dobry TVN'. Padło niecenzuralne słowo
Wielka wpadka na antenie "Dzień dobry TVN". Padło niecenzuralne słowo

Zobacz również

Wieczne przeprowadzki

Ewa Drzyzga urodziła się w Krakowie. "Moje dzieciństwo to przeprowadzki. Mieszkałam w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Jeleniej Górze. Tata najpierw skończył Szkołę Oficerską Wojsk Chemicznych w Krakowie, a potem ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Później sam wykładał przedmioty obronne. Dziś jest pułkownikiem WP w stanie spoczynku. W ten sposób chodziłam do sześciu podstawówek, bo co dwa lata zmienialiśmy miejsce zamieszkania. (...) Mama rewelacyjnie adaptowała się do nowych warunków. Była pielęgniarką, więc w każdym nowym miejscu znajdowała pracę" - wspominała Ewa Drzyzga w książce "Jak ja to robię".

Kariera Ewy Drzyzgi

Pracę dziennikarki rozpoczęła się w roku 1990 od trzymiesięcznego stażu w Polskim Radio w Krakowie. Jeszcze tego samego roku przeszła do RMF FM. W 1991 roku zadebiutowała w eterze prowadząc swoją pierwszą audycję. Początkowo Drzyzga prowadziła poranny serwis informacyjny "Obraz dnia", a następnie wiele różnych audycji, w tym "Radio Muzyka Fakty". Była także reporterką. Jej głos szybko stał się rozpoznawalny. Pracę dziennikarki rozpoczęła się w roku 1990 od trzymiesięcznego stażu w Polskim Radio w Krakowie. Jeszcze tego samego roku przeszła do RMF FM. W 1991 roiku zadebiutowała w eterze prowadząc swoją pierwszą audycję. Początkowo Drzyzga prowadziła poranny serwis informacyjny „Obraz dnia”, a następnie wiele różnych audycji, w tym „Radio Muzyka Fakty”. Była także reporterką. Jej głos szybko stał się rozpoznawalny. W latach 1993-1994 Drzyzga była jedną z pierwszych prezenterek w Programie Pierwszym TVP. Przez 16 lat (od roku 2000 do 2016) Drzyzga prowadziła swój sztandarowy program „Rozmowy w toku” w telewizji TVN. Dziennikarka kilkakrotnie zagrała samą siebie w polskich serialach „Na Wspólnej” (2003 rok)", „Niania” (20050 i „Majka” (2010). W roku 1998 zagrała dziennikarkę RMF FM w filmie „Demony wojny według Goi”.