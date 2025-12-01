1 grudnia Ewa Drzyzga świętuje 58. urodziny. W latach 2000–2016 Ewa Drzyzga prowadziła talk-show "Rozmowy w toku", za co została nagrodzona Wiktorem w kategorii Osobowość telewizyjna, trzema Telekamerami i Złotą Telekamerą. Teraz jest jedna z prowadzących poranny show w TVN.

Ewa Drzyzga nie dowierzała własnym oczom

W poniedziałek ekipa "Dzień dobry TVN" postanowiła zaskoczyć prezenterkę na wizji. Podczas jednej z rozmów Krzysztof Skórzyński wręczył jej kwiaty, a także prezenty i tort. Wszyscy obecni na planie odśpiewali "Sto lat", a dziennikarka nie mogła powstrzymaĆc łez. Nie dowierzała własnym oczom i mówiła: "i po co tyle zamieszania". Dziennikarz pośpieszył z ratunkiem i przytulił zapłakaną gwiazdę.

Wieczne przeprowadzki

Ewa Drzyzga urodziła się w Krakowie. "Moje dzieciństwo to przeprowadzki. Mieszkałam w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Jeleniej Górze. Tata najpierw skończył Szkołę Oficerską Wojsk Chemicznych w Krakowie, a potem ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Później sam wykładał przedmioty obronne. Dziś jest pułkownikiem WP w stanie spoczynku. W ten sposób chodziłam do sześciu podstawówek, bo co dwa lata zmienialiśmy miejsce zamieszkania. (...) Mama rewelacyjnie adaptowała się do nowych warunków. Była pielęgniarką, więc w każdym nowym miejscu znajdowała pracę" - wspominała Ewa Drzyzga w książce "Jak ja to robię".

Kariera Ewy Drzyzgi

Pracę dziennikarki rozpoczęła się w roku 1990 od trzymiesięcznego stażu w Polskim Radio w Krakowie. Jeszcze tego samego roku przeszła do RMF FM. W 1991 roku zadebiutowała w eterze prowadząc swoją pierwszą audycję. Początkowo Drzyzga prowadziła poranny serwis informacyjny "Obraz dnia", a następnie wiele różnych audycji, w tym "Radio Muzyka Fakty". Była także reporterką. Jej głos szybko stał się rozpoznawalny. W latach 1993-1994 Drzyzga była jedną z pierwszych prezenterek w Programie Pierwszym TVP. Przez 16 lat (od roku 2000 do 2016) Drzyzga prowadziła swój sztandarowy program „Rozmowy w toku" w telewizji TVN. Dziennikarka kilkakrotnie zagrała samą siebie w polskich serialach „Na Wspólnej" (2003 rok)", „Niania" (20050 i „Majka" (2010). W roku 1998 zagrała dziennikarkę RMF FM w filmie „Demony wojny według Goi".