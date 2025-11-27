Keaunu Reeves i Alexandra Grant od początku swojej relacji starają się unikać medialnego rozgłosu. Ich historia miłosna rozpoczęła się od przyjaźni - poznali się w 2009 r. podczas wspólnego projektu artystycznego. Współpracowali przy dwóch książkach: "Ode to Happiness" i "Shadows", a w 2017 r. założyli wspólnie wydawnictwo X Artists' Books. Dopiero w 2019 r. para oficjalnie zadebiutowała na czerwonym dywanie podczas gali LACMA Art + Film, co wywołało medialną burzę. "To było fascynujące. W pierwszym tygodniu listopada dostałam telefony od niemal wszystkich znajomych. Zastanawiałam się wtedy: »Jaka jest szansa na to, że wyniknie z tego coś dobrego?«" - mówiła Alexandra Grant w wywiadzie dla "Vogue" w 2020 r.

Partnerka Keanu Reevesa i Szymborska

Alexandra Grant, ceniona artystka sztuk wizualnych i partnerka Keanu Reevesa, odwiedziła Polskę. Wizyta 52-latki była związana z otwarciem wystawy "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń" prezentowanej w Muzeum Literatury w Warszawie. Ekspozycja, dostępna dla zwiedzających do 12 stycznia, ukazuje szeroki przekrój jej twórczości, w tym prace inspirowane poezją Wisławy Szymborskiej.

Reklama

Reklama

Partnerka Keanu Reevesa razem z mamą w Polsce

Alexandra Grant do Polski przyjechała z mamą. Pojechały razem do Nowej Rudy. Okazuje się, że z tych okolic pochodził dziadek artystki. "Nowa Ruda to miejsce, z którego pochodził jej dziadek. Odkryłyśmy tam nie tylko głębokie więzi z jej - i moimi! - śląskimi korzeniami, ale także najlepsze lody, jakie w życiu jadłam" - napisała Alexandra Grant na Instagramie. "Moja mama zabrała ze sobą stare rodzinne fotografie, które odziedziczyła (jej rodzina wyemigrowała do Kalifornii), dzięki czemu mogłyśmy odnaleźć budynki i kościół znane z rodzinnych opowieści. To było niesamowite zobaczyć te miejsca dziś i spotkać życzliwych ludzi, którzy tam mieszkają. Nie mogę się doczekać powrotu do tego wyjątkowego miejsca" - dodała.