Piotr Stramowski największą popularność zdobył, grając w filmach Patryka Vegi. Zagrał m.in. Największa część publiki kojarzy go z postacią Dariusza Wolkowskiego w serii "Pitbull" i Michała w "Kobietach mafii" oraz "Botoksie". W 2013 r. Stramowski zaczął spotykać się z aktorką Katarzyną Warnke. Para wzięła ślub trzy lata później, a w 2019 r. na świat przyszła ich jedyna córka Helena. Małżonkowie rozstali się w 2022 r., a rok później otrzymali rozwód.

Piotr Stramowski chwali się zdjęciem

Niedawno na profilu instagramowym Piotra Stramowskiego pojawiło się zdjęcie jego zdjęcie z młodości. 17-letni Piotr Stramowski pozuje z nagim torsem. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów, którzy podziwiają sylwetkę aktora. Wśród nich znalazło się również kilka słów od Sebastiana Fabijańskiego.

Zachwyty Sebastiana Fabijańskiego

"Pamiętam to zdjęcie i jak Ci zazdrościłem, że jesteś taki przystojny, a ja taki gruby!" - napisał Sebastian Fabijański pod zdjęciem sprzed lat Piotra Stramowskiego.

Fabijański i Stramowski - przyjaciele od lat

Piotr Stramowski i Sebastian Fabijański już od dawna się przyjaźnią. Poznali się, gdy mieli po 14 lat. Na ich przyjaźni pojawiła się kilka lat temu rysa, ale konflikt został zażegnany. Fabijański skrytykował Katarzyną Warnkę, która wzięła udział w pokazie mody, gdy była w zaawansowanej ciąży. "Pogodziliśmy się po czterech latach. (...) Spotkaliśmy się na ramówce, przez cztery lata się nie odzywaliśmy, podszedłem do niego i powiedziałem - To już chyba nie ma co się obrażać, szkoda życia" - wspomina Stramowski. I dodaje: "Byliśmy przyjaciółmi, jesteśmy kumplami".