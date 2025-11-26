O zwycięstwo w 16. edycji "The Voice of Poland" powalczą Hania Kuzimowicz z drużyny Michała Szpaka, Jasiek Piwowarczyk reprezentujący team Margaret, Mateusz Jagiełło - podopieczny Tomsona i Barona, a także Łukasz Reks z ekipy Kuby Badacha oraz Żaneta Chełminiak prowadzona przez Anię Karwan. Każdy z nich zaprezentuje własny finałowy utwór, a dodatkowo wystąpi w duecie ze swoim trenerem, co od lat stanowi jeden z najbardziej emocjonujących momentów finału.

Ralph Kamiński po raz pierwszy w "The Voice of Poland"

Finałowy odcinek "The Voice of Poland" uświetnią także występy gwiazd. Na scenie pojawi się ubiegłoroczna zwyciężczyni programu, Ania Iwanek, którą do triumfu doprowadził Kuba Badach. Swoją piosenkę "Brightest Life" zaśpiewa również Marianna Kłos, tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji Junior. Po raz pierwszy w historii programu wystąpi Ralph Kamiński.

Światowe gwiazdy w "The Voice of Poland"

Na tym jednak nie koniec wielkich muzycznych emocji. Fani europejskiej muzyki z pewnością docenią występ ZAZ, jednej z najpopularniejszych francuskich wokalistek ostatnich lat — oraz Nemo - Nemo, szwajcarską osobę artystyczną, zwycięzcę Eurowizji 2024.

Kiedy i gdzie można obejrzeć finał "The Voice of Poland"?

O tym kto, zwycięży wielki finał 16. edycji „The Voice of Poland", zdecydują głosy SMS-owe widzów. Kto według nich okaże się najlepszym z najlepszych? Odpowiedź poznamy już 29 listopada o godzinie 20:30 w TVP2 oraz w TVP VOD.