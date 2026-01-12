34. już finał WOŚP gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zwraca uwagę na problem, który często pozostaje w cieniu innych chorób wieku dziecięcego. Dolegliwości układu pokarmowego potrafią znacząco obniżyć komfort życia najmłodszych pacjentów i wymagają długotrwałej, specjalistycznej diagnostyki. Tegoroczny finał ma wesprzeć lekarzy w szybszym wykrywaniu chorób oraz skróceniu drogi od pierwszych objawów do skutecznego leczenia.

Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 r. w wieku 41 lat. Chorował na nowotwór układu pokarmowego. Co roku angażował się w działania WOŚP. Teraz jego żona, Anastazja chce podarować pamiątkę po kucharzu, która wiele dla niego znaczyła. Żona gwiazdora TVN wszystko opisała na Instagramie.

Wyjątkowa pamiątka po Tomaszu Jakubiaku na aukcji WOŚP

"Tomek co roku aktywnie wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Było to dla niego naturalne, oczywiste i ważne. Dlatego Fundacja w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka przekazała na aukcję WOŚP jego kitel kucharski - symbol pasji, pracy i wytrwałości. Dziś ten kitel nie jest pamiątką schowaną w szufladzie. Dziś niesie dobro dalej" - opisała Anastazja Jakubiak na Instagramie. Dodała, że dochód z aukcji zostanie przeznaczony na szczytny cel - leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Warto zaznaczyć, że kitel został przekazany w imieniu Fundacji w Kosmosie im. Tomasza Jakubiaka. Aukcja trwa do 26 stycznia 2026 roku." - napisała Anastazja Jakubiak.

Grupa wsparcia dla chorych

W Polsce ważnym głosem opiekunów osób chorujących stała się żona Tomasza Jakubiaka, który odszedł w 2025 roku po długiej walce z nowotworem. Anastazja Jakubiak dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi ze stratą i żałobą, ale chce także zwrócić uwagę na problemy osób, które na co dzień zajmują się chorymi bliskimi. "Jeżeli ktoś bliski choruje na raka, to bardzo łatwo zapomnieć o sobie. I o emocjach, które nam towarzyszą: o zmęczeniu, o lęku, o złości" mówi Anastazja Jakubiak w nagraniu, które zamieściła w mediach społecznościowych. Zachęca także do dołączenia do bezpłatnej grupy wsparcia dla opiekunów: "To jest bezpieczna przestrzeń na rozmowę, wsparcie, ulgę. Nie musisz być silny i nie musisz sobie radzić sam".