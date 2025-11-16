16 listopada w niedzielę dowiemy się, kto sięgnął po Kryształową kulę, główną nagrodę 17. edycji "Tańca z gwiazdami".

Kto walczy w finale "Tańca z gwiazdami"?

Do finału 17. edycji "Tańca z gwiazdami" dostały się trzy paru. Są to:

Maurycy Popiel i Sara Janicka – para nr 1

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko – para nr 4

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska – para nr 9

Janja Lesar tańczyła ze sportsmenką Katarzyną Zillmann, srebrną medalistką olimpijską z Tokio w czwórce podwójnej kobiet. Janja Lesar, która partnerowała wioślarce, udzieliła wywiadu reporterowi "Faktu". Jak powiedziała, do końca liczyła na awans do finału programu. Podkreśliła, że zbudowały z Katarzyną bliską relację i przyznała, że wcześniej pożegnanie z programem było tak bolesne, gdy tańczyła z Dawidem Kwiatkowskim.

"Strasznie się zżyłam z Kasią"

"Teraz jest taki czas żałoby, przyzwyczajania się, że coś się skończyło. (...) Strasznie się zżyłam z Kasią. Wiesz, czasami jest tak, że nie przeżywasz tak intensywnie tego odpadnięcia, raczej jest to jakaś taka ulga, że fajnie było, ale się zakończyło i tak dalej, ale dwa razy mi się zdarzyło, że strasznie cierpiałam" - powiedziała "Faktowi" Janja Lesar. "Ta relacja jest bliska. My się totalnie połączyłyśmy, totalnie się porozumiałyśmy" - powiedziała Lesar zapytana, jak wygląda jej relacja z Zillmann.