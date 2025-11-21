Film "Ministranci" już w kinach

W piątek, 21 listopada, na ekrany kin wchodzi nowy film Piotra Domalewskiego. Reżyser znany jest z takich produkcji jak "Cicha noc", "Jak najdalej stąd" czy "Hiacynt". Jego nowy film to "Ministranci". Obraz dostał m.in. Złote Lwy na festiwalu w Gdyni.

O czym jest film "Ministranci"?

Film "Ministranci" opowiada o grupie nastoletnich ministrantów, którzy sfrustrowani obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.

Kto gra w filmie "Ministranci"?

W filmie "Ministranci", który wyreżyserował Piotr Domalewski zagrały gwiazdy starszego pokolenia m.in. Sławomir Orzechowski, Tomasz Schuchardt, czy Kamila Urzędowska. W obsadzie pojawili się także młodzi aktorzy, dla których ten film to debiut. Wśród nich są:

Tobiasz Wajda

Mikołaj Jaszczyk

Filip Juszczyk

Bruno Błach-Baar.

Czyj syn zagrał w filmie "Ministranci"?

Ten ostatni to syn znanych aktorów Kamili Baar oraz Wojciecha Błacha. W rozmowie z Dziennik.pl aktor znany m.in. z serialu "Na Wspólnej" czy "Odwilż" wyznał, że jest z syna nie tyle dumny, co pełen podziwu dla niego.

Co znany ojciec mówi o roli syna w filmie "Ministranci"?

Ja po prostu jestem w podziwie i zachwycie nad tym, co tam się dokonało, i w czasie tej pracy, i efektu - mówi Wojciech Błach. Zdradził, że sam Bruno śmiał się, że aktorskiego gena "nie da się wydłubać". Myśmy go w ogóle "nie pchali" w tę stronę. To się tak samo naturalnie ułożyło. Wiadomo, że nie ma przypadków nie ma, ale tu pojedyncze zdarzenia ułożyły się w pewną całość - śmieje się Błach w rozmowie z Dziennik.pl.

Czy Bruno ma już nowe propozycje? Czy wiąże swoją przyszłość z aktorstwem? Zobaczcie nasze WIDEO. Wojciech Błach opowiada w nim również o swojej nowej roli w serialu "Odwilż".