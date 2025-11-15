Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak". Para poznała się w pracy, na planie programu "Pytanie na śniadanie". Obecnie obydwoje są jedną z par prowadzących "Halo tu Polsat".

Pierwszy wywiad Katarzyny Cichopek po ślubie

Kilka tygodni temu para wzięła ślub. Zarówno dla Katarzyny Cichopek, jak i Macieja Kurzajewskiego, to drugi ślub w ich życiu. Na hucznym weselu bawiło się wielu ich znanych znajomych. Wśród nich byli m.in. Joanna i Jacek Kurscy, Mateusz Gessler, Krzysztof Ibisz, czy Ewa Wachowicz.

Teraz Katarzyna Cichopek udzieliła pierwszego wywiadu po ślubie. Wyznała w nim m.in., że jej i Maciejowi udało się stworzyć "patchworkową rodzinę". Stworzyliśmy patchworkową, piękną, z bagażami doświadczeń rodzinę, ale taką, która wie, że dom jest zawsze otwarty, w którym jest ciepło, jest bezpieczeństwo, stabilizacja i uśmiech - mówi w rozmowie z Plejadą.

Katarzyna Cichopek nosi obrączkę? Zdradziła pewien sekret

Przyznała również, że obrączka "jej nie ciąży". Cieszę się, że ją noszę i spoglądam na nią. Od razu się uśmiecham do tych wszystkich chwil, które przeżyliśmy wspólnie i do tego momentu, do którego doszliśmy, że jesteśmy razem, jesteśmy małżeństwem. Aż zawsze się wzruszam, jak o tym mówię - powiedziała Katarzyna Cichopek.

Jak syn Kasi Cichopek był obecny na ślubie?

W rozmowie z Plejadą zdradziła, że jej syn Adambył obecny na ślubie. Odbyło się to w trochę nietypowy sposób. Chłopiec przebywa obecnie w Argentynie na szkolnej wymianie. Obecny na ślubie mamy i jej partnera był wirtualnie. Połączyliśmy się z nim. Był online, był na dużym iPadzie i odprowadził mnie do urzędnika u boku mojej córki i mojego bratanka. Śmiałam się, że dzieci niosły Adasia. Rzeczywiście, Adam był z nami przez całą ceremonię i przez właściwie większość wesela - powiedziała Katarzyna Cichopek.

Przywitał się ze wszystkimi gośćmi. Jesteśmy daleko, ale jesteśmy cały czas blisko - powiedziała. Dodała, że razem z mężem mają zamiar wybrać się do niego do Argentyny, gdy wymiana będzie dobiegała końca.