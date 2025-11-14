Hubert Urbański udowadnia, że potrafi się ruszać! Prezenter odwiedził śniadaniówkę Polsatu. Poważny pan, który prowadzi "Milionerów" zaprezentował się z zupełnie nowej strony. Nagranie, na którym tańczy w towarzystwie Aleksandra Sikory i Mateusza Gesslera, błyskawicznie podbiło serca internautów. "Hubert do »Tańca z gwiazdami!«" - apelują fani.

Wyluzowany Hubert Urbański

Kultowy teleturniej "Milionerzy" przez lata był jednym z flagowych programów TVN. Po 25 latach show, razem z prowadzącym, przeprowadziło się do Polsatu. Teraz widać, że Hubert Urbański na dobre zadomowił się w nowym miejscu pracy. Prezenter odwiedził śniadaniówkę Polsatu, gdzie ewidentnie świetnie się bawił - o czym świadczy nagranie opublikowane na tiktokowym profilu programu. Na filmiku widać, jak Hubert tańczy w towarzystwie zgromadzonej ekipy, wśród której są m.in. Aleksander Sikora i Mateusz Gessler. Produkcja zadbała nawet o odpowiednią oprawę muzyczną, podkładając pod nagranie utwór "Explosion" duetu Kalwi & Remi.

Hubert Urbański już był w "Tańcu z gwiazdami"

Tu trzeba przypomnieć, że dziś, że kiedy "Taniec z gwiazdami" zawitał do Polski, to właśnie Hubert Urbański prowadził jego pierwsze edycje - najpierw razem z Magdą Mołek, a potem z Katarzyną Skrzynecką. Do tej pory konsekwentnie unikał udziału w roli uczestnika. Kto wiem jednak, co przyniesie przyszłość.