Tomasz Jakubiak, znany polski szef kuchni i juror programów kulinarnych, zmarł na początku maja br., pozostawiając w żałobie żonę Anastazję oraz ich 5-letniego syna, Tomka. Miał 41 lat. , 9 listopada Anastazja Jakubiak pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie w rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim opowiedziała o trudnych chwilach po stracie męża oraz o tym, jak radzi sobie z żałobą.

"Żałoba nie mija"

Ja myślę, że żałoba nie mija, tylko po prostu uczymy się funkcjonować albo radzić sobie z tęsknotą za taką osobą, natomiast ja nie jestem zwolennikiem hasła, że czas leczy rany albo cierpienie uszlachetnia, absolutnie nie -powiedziała Anastazja Jakubiak. Ja z nim rozmawiam cały czas, ale to naprawdę mi bardzo pomaga. Jak byliśmy podczas Wszystkich Świętych na grobie, to mamy taki rytuał z moim synkiem, że najpierw oczywiście ja wszystko ogarniam, a potem mówię: "zostajesz sobie i rozmawiasz z tatą". On siada sobie sam obok tego grobu i zaczyna z nim rozmawiać. Oczywiście ja się odsuwam, żeby nadać im prywatność tej rozmowy i widzę, jak młody siedzi, gestykuluje i opowiada. Jedynym takim pytaniem, które nie ukrywam, że udało mi się usłyszeć, to, że Tomuś zapytał Tomka: "No i jak tam tata u ciebie?". On prowadzi z nim normalny dialog - wyznała ze łzami w oczach Anastazja Jakubiak.

Ulubione danie Tomasza Jakubiaka w programie "MasterChef"

W specjalnym odcinku programu "MasterChef" gościnią była Aleksandra Jakubiak. Produkcja złożyła w ten sposób zmarłemu kucharzowi hołd. Uczestnicy mili przygotować ukochane danie Tomasza Jakubiaka, czyli mielone.

Anastazja Jakubiak zakłada fundację imienia jej zmarłego męża

W ostatnich miesiącach życia Tomasz Jakubiak leczył się w specjalistycznych klinikach w Izraelu i Grecji. Dzięki wsparciu internautów, którzy wpłacili na jego leczenie 2,6 mln zł, możliwe było pokrycie kosztów terapii. Po jego śmierci Anastazja Jakubiak zdecydowała się na założenie fundacji "W kosmosie", której celem jest pomoc osobom chorym onkologicznie. Fundacja przeznaczyła niewykorzystane środki ze zbiórki na wsparcie organizacji działających na rzecz pacjentów onkologicznych. W planach fundacji znajduje się również utworzenie bezpłatnej grupy wsparcia dla rodzin osób chorych. Dodatkowo, w hołdzie dla zmarłego męża, Anastazja zapowiedziała organizację konkursu im. Tomasza Jakubiaka dla młodych adeptów sztuki kulinarnej. Laureaci rywalizacji, skierowanej do uczniów szkół gastronomicznych, będą mieli szansę na zdobycie zagranicznego stypendium.