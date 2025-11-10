Wiktoria Gorodecka zagrała wiele ról w filmach i serialach - to m.in. Pola Nawrot w serialu "Skazana" i Julia Wigier w serialu "Profilerka". Inne znaczące role to Leokadia Tchórznicka w "Erynie", Helena w filmie "Biała odwaga" oraz Olga w filmie "Minghun".

Rekordowa Wiktoria Gorodecka

Wiktoria Gorodecka jest jedną z największych sensacji jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami". W duecie z Kamilem Kuroczko aktorka zachwyca widzów i jurorów. Zakwalifikowała się do finału, w którym zmierzy się z Mikołajem "Bagim" Bagińskim i Maurycym Popielem. Wiktoria Gorodecka zbiera najwyższe noty. Razem z Kamilem Kuroczko dostali sześć razy z rzędu po 40 punktów co jest rekordem w programie "Taniec z gwiazdami".

Kim jest mąż Wiktorii Gorodeckiej?

Wiktoria Gorodecka przyszła do programu "Halo, tu Polsat" razem z mężem. Para na co dzień trzyma się z dala od blasku fleszy. Opowiedzieli o swoim związku i o tym, jak wygląda ten czas, kiedy Wiktoria Gorodecka intensywnie trenuje do "Tańca z gwiazdami". Mąż Wiktorii Gorodeckiej, Paweł Szafrański, jest informatykiem. Mają dwoje dzieci. "Jak poznałem Wiktorię, to miałem takie, że trzeba o nią zawalczyć, bo jakby, no nie wiem jak to wytłumaczyć, no jest takie uczucie, że po prostu to czujesz. Tak, jak w powieści Mario Puzo ojciec chrzestny poczuł sycylijski piorun, to ja poczułem warszawski. Jak ją poznałem, to mnie tak strzelił i byłem taki postrzelony tym piorunem" - powiedział Paweł Szafrański w "Halo, tu Polsat".

"Jest boginią"

Ukochany aktorki odpowiedział na pytanie, kim jest dla niego jego żona. "Boginią. Jeżeli ona mówi, że jestem jej królem, to tak. To ona jest moją boginią. Jest bardzo wrażliwa, delikatna, czuła" - powiedział Paweł Szafrański.

"Idealne połączenie"

Artystka i informatyk opowiedzieli też o tym, jak na co dzień udaje im się łączyć swoje dwa, całkiem różne światy zawodowe. "Dzięki Wiktorii mam kontakt ze sztuką, mam kontakt z teatrem, także też dużo chodzimy, dużo oglądamy, dużo rozmawiamy na to, co oglądamy, więc dla mnie jest to takie urozmaicenie mojego życia" - powiedział mąż Gorodeckiej. "Wydaje mi się, że to jest właśnie idealne połączenie, bo zawsze wśród aktorów ta mądrość polega na tym, że w świecie aktorskim, w tym budowaniu postaci i bycia w procesie tworzenia jest wymagającym też czasem, ale też czasem poza rzeczywistością i codziennością. Dobrze jest tak przyjść do domu i porozmawiać z kimś, kto ma zupełnie inny pogląd na świat, a jednocześnie też jest bardzo wrażliwym człowiekiem" - wyznała Wiktoria Gorodecka.