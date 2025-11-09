5 listopada Kayah świętowała 58. urodziny w towarzystwie fanów w warszawskim klubie Stodoła. Zaśpiewała swoje największe przeboje. Zaapowiedziała również reedycję kultowego albumu "Kamień", który w przyszłym roku obchodzić będzie 30-lecie. Jednak największe poruszenie wywołał moment, gdy artystka postanowiła podzielić się z publicznością szczerym, ale zabawnym wyznaniem.

"Szukam męża obecnie"

"Chciałabym żyć szczęśliwie. Szukam męża obecnie. Nie wiem, czy jest tu jakiś? No nie czyjś, ale potencjalny mój. To byłoby fajowo" - powiedziała ze sceny Kayah, cytowana przez Eskę. Kayah nie poprzestała jednak na samym ogłoszeniu poszukiwań. Postanowiła również zdradzić, jakie wymagania musi spełnić potencjalny kandydat. "Niech przynajmniej ma swój telefon. Ja swojego nie użyczam. Niech ma wyprawkę po prostu, jakiś kąt. Wiem, co mam do zaoferowania. Nie dam się nabrać. Tak że jeżeli jest tu jakiś mąż mój, to ja chcę cię" - mówiła artystka ze śmiechem.

Związki Kayah

Mężem Kayah był producent telewizyjny Rinke Rooyens. To z nim ma swojego jedynego syna, Rocha. Artystka w okresie separacji z mężem związała się z Sebastianem Karpielem-Bułecką. Po rozstaniu z dużo młodszym muzykiem rozwiodła się z Rooyensem. Ostatnim znanym mediom partnerem Kayah był Jarosław Grzywiński. "Mam wrażenie, że nigdy nie zaznałam odwzajemnionej miłości. Takiej szczerej, uczciwej i prawdziwej. Dla wielu mężczyzn byłam trampoliną i przepustką do świata, o jakim marzyli. Myślę, że żaden z nich nie był wart aż takiego oddania z mojej strony. Ludzie generalnie nie szanują miłości" - mówiła w jednym z wywiadów.