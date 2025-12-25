Tomasz Jakubiak, znany i lubiany kucharz, zmarł 30 kwietnia 2025 roku. Chorował na raka przewodu pokarmowego. W staraniach o zdrowie wspierała go żona, Anastazja. Tomasz Jakubiak leczył się w Polsce, w Izraelu i w Grecji.

"Czas na celebrację miłości, która jest wieczna"

Anastazja Jakubiak zamieściła poruszający wpis na Instagramie z okazji Bożego Narodzenia. To pierwsze święta, które spędzi bez męża. Dołączyła zdjęcie rodzinnego stołu. "Te święta mogą być inne. Cichsze, trudniejsze. Życzę wam tyle spokoju, ile jesteście wstanie unieść, w łagodności dla siebie. Świąt bez presji, z miejscem na tęsknotę i nadzieję, nawet najmniejszą. Czasu na celebrację miłości, która jest wieczna, nawet jeżeli nie ma obok naszej ukochanej osoby. Życzę Wam i sobie, aby iść w stronę życia i mieć odwagę cieszyć się każdym dniem. Bądźmy dla siebie dobrzy. Zdrowia, bliskości i spełnienia" - napisała Anastazja Jakubiak.