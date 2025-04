Marianna Schreiber zaczynała od "Top Model", potem była m.in. w wojsku, zakładała partię polityczną, itp. Dużo mówiło się też o jej rozstaniu z mężem. Rozgłos przyniósł jej udział w programie "Królowa przetrwania".

Ambitna Marianna Schreiber zaczęła również prowadzić własny kanał na YouTube, gdzie komentuje to, co robią influencerzy i celebryci. Ocenia także programy takie jak np. "Taniec z gwiazdami" czy "Love Never Lies".

Marianna Schreiber dostała program w telewizji

Marianna Schreiber pochwaliła się na swoim Instagramie, że wkrótce zadebiutuje z własnym programem telewizyjnym. "Naga prawda Marianny Schreiber" będzie emitowana w każdą niedzielę w telewizji mocno prawicowej telewizji wPolsce24, gdzie brylują gwiazdy dawnej TVP z czasów PiS.

"No to BUM! Dostałam swój program "Naga Prawda Marianny Schreiber" na antenie wPolsce24. Widzimy się w najbliższą niedzielę 6 kwietnia o 20.20 w telewizji. I po kolei w każdą niedzielę" - napisała. "Zapewniam mocne tematy i ważne kwestie nie tylko społeczne, ale i polityczne!" - dodała Marianna Schreiber.

Co to za telewizja?

Zapowiedź programu Marianny Schreiber znalazła się też w oficjalnych mediach społecznościowych telewizji wPolsce24. "Naga Prawda" MSchreiberM - bez cenzury, bez kompromisów! Nowy program na antenie wPolsce24! Prosto z mostu – o polityce, społeczeństwie i aktualnych wydarzeniach. Nieocenzurowane opinie. Odważne pytania. Prawdziwe emocje. Premiera już wkrótce!" - czytamy we wpisie na X na oficjalny profilu stacji.

Telewizja wPolsce24 zaczęła nadawać 2 września 2024 roku. Kanał należy do Fratrii. Redaktorem naczelnym jest Jacek Karnowski. Do zespołu wPolsce24 dołączyły twarze dawnej TVP (Michał Adamczyk, Magdalena Ogórek, Marta Kielczyk, Maciej Tulicki, Jacek Łęski i Małgorzata Opczowska