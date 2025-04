Małgorzata Rozenek jest bardzo zapracowana i przedsiębiorcza. Prowadzi programy telewizyjne, ma firmę odzieżową, pracuje społecznie. Prowadzi również firmę odzieżową i intensywnie działa w mediach społecznościowych.

Małgorzata Rozenek planuje wyprowadzkę?

Małgorzata Rozenek-Majdan inwestuje pieniądze, które zarabia. Razem z mężem, Radosławem Majdanem budują nowy dom. Myślą też o kolejnych ruchach inwestycyjnych. Podczas rozmowy z reporterką Pudelka Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła, że planuje zakup nieruchomości poza granicami Polski.

To jest rzecz, która jest w naszej głowie i nie tylko... - powiedziała. Już od jakiegoś czasu. Mamy kilka planów, mamy kilka miejsc... I myślę, że się wydarzą. (...) Myślimy o miejscu, które jest ciepłe zimą - zdradziła Małgorzata Rozenek-Majdan. Gdy reporterka Pudelka zapytała, czy ma na myśli Dubaj, Małgorzata Rozenek odparła: Dubaj to jest świetny wybór.

Małgorzata Rozenek-Majdan o zarabianiu i inwestowaniu

Czuję, że jestem osobą, która ma naprawdę duże szczęście w życiu, bo sobie na to szczęście mocno zapracowała, ale znając formułę tego typu rozmów, nie chciałabym nigdy urażać kogoś swoim szczęściem, entuzjazmem i oczekiwać przyklaskiwania. Dlatego o sprawach materialnych staram się nie mówić. Nie dlatego, że się tego wstydzę, ponieważ wszystko, co mam w życiu - a trochę tego mam- i wszystko, co mamy z mężem, osiągnęliśmy ciężką pracą. I oczywiście oprócz miłości, od rodziców dostałam też wsparcie materialne, co na pewno mi pomogło na samym początku, ale na całą resztę rzeczy, z których możemy cieszyć się my i nasze dzieci, ciężko sobie zapracowaliśmy - powiedziała Małgorzata Rozenek.