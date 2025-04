Przyjaciółki, odcinek 5 - czwartek, 4.04.2025, o godz. 21:15 w Polsacie

W 5. odcinku serialu "Przyjaciółki" dojdzie do ostrej wymiany zdań między Dorotą a Ingą. Pójdzie o tatuaże z henny przez, które Mirandka wylądowała w szpitalu.

Reklama

Ale ja broń Boże nie winię Marysi. Skąd biedne dziecko mogło wiedzieć, że mama trzyma w domu niebezpieczne substancje? – stwierdzi Dorota.

Inga odeprze atak.Wiesz, co myślę, że przesadzasz. Z resztą jak zawsze. Bo niby skąd miała mieć na ten temat wiedzę o ewentualnej alergii na hennę? - powie.

Dorota stwierdzi, że nie ma żadnych pretensji do córki Ingi, ale o to, że miała dostęp do takich substancji. Dzięki Bogu Inga nie ma pozwolenia na broń – oświadczy stanowczo, a później drwiąco Dorota.

Te słowa mocno zabolą Ingę. Nie no, to już jest bezczelność naprawdę, to już jest, to już jest zupełnie inny kaliber – odpowiada już wyraźnie zdenerwowana Inga.

Te słowa Doroty w 5. odcinku "Przyjaciółek" wyprowadzą Ingę z równowagi

Sorry dziewczyny, ale nie mam zamiaru tego po raz kolejny wysłuchiwać – powie zirytowana. Dorota zapyta ją czy w takim razie to ona ma przeprosić Ingę za to, że "prawie zabiła jej dziecko".

Inga nie pozostawi tej uwagi bez odpowiedzi. Bardzo się zirytuje. Czy ty w ogóle słyszysz, co ty mówisz? Nie no patrzcie, trafiła nam się matka roku naprawdę – zacznie krzyczeć Inga.

A kto ratował Mirandkę, kiedy rozpaczała, jak ją tutaj przywiozłaś, jak ci nie wyszło ze Sławkiem? Mieszkałaś w moim mieszkaniu i przez długi czas nasz wszystkie okłamywałaś, bo nie byłaś w stanie przyznać się do porażki – zarzuca Dorocie Inga.

Wiesz, co trzymałam się ciebie, bo widziałam, jak rozpaczliwie potrzebujesz wsparcia, rozpaczliwie – powie Dorota. Ale na pewno nie szukałabym go u narcystycznej, zapatrzonej w siebie egoistki. A tak naprawdę w ten sposób tylko leczy własne kompleksy! – wypali Inga.

Czy ta kłótnia będzie miała pozytywny finał? Jak Dorota zareaguje na mocne słowa wypowiedziane przez Ingę? Czy Inga opanuje swoją irytację i spokojnie porozmawia z przyjaciółką? Jak zachowają się Patrycją z Anką w sytuacji otwartego konfliktu kobiet? O tym widzowie dowiedzą się w 5. odcinku serialu "Przyjaciółki", który wyemitowany zostanie 4 kwietnia br. w stacji Polsat o godz. 21:15.