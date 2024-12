Aktywiści Ostatniego Pokolenia walczą o to, by zapobiec katastrofie klimatycznej. Organizują protesty, blokują ulice w Warszawie. Wiele osób ostro ich krytykuje. Wśród przeciwników jest Marianna Schreiber.

Celebrytka jest bardzo negatywnie nastawiona do Ostatniego Pokolenia. W mediach społecznościowych pisała, że działania aktywistów mogą prowadzić do gospodarczej katastrofy w Europie. Od słów przeszła do czynu. Tym, co zrobiła, pochwaliła się oczywiście w sieci.

Marianna Schreiber przeszła do ataku

Marianna Schreiber opublikowała film, na którym widać, jak "uzbrojona" w gaśnicę proszkową, pojawiła się w siedzibie Ostatniego Pokolenia. Zaatakowała jednego z aktywistów. Marianna Schreiber opatrzyła nagranie komentarzem. Jest dumna z tego, co zrobiła. Jak stwierdziła, jest przeciwna wynajmowaniu lokalu w centrum Warszawy na preferencyjnych warunkach dla tego typu organizacji.

Marianna Schreiber tak uzasadnia atak

"Tak się powinno traktować terro***stów z ostatniego pokolenia, którzy każdego dnia blokując ulice, blokują przejazd karetek, do lekarzy, narażają nas na śmierć. A potem śmieją nam się w twarz. Dokąd mamy czekać? Aż ktoś zginie? Protestuje przeciwko bezwzględnym terror***stom. Protestuję przeciwko wynajmowaniu im 190-metrowego lokalu na Kruczej 17 za 3 tysiące zł. Protestuje przeciwko bezradności wobec bandytyzmu na niewinnych ludziach" - napisała w komentarzu.

Internauci oburzeni zachowaniem Marianny Schreiber

W komentarzach pod nagraniem pojawiło się wiele krytycznych opinii. Internauci napisali m.in., że Marianna Schreiber zachowała się co najmniej nagannie. Zwracali również uwagę na to, że użycie gaśnicy proszkowej mogło doprowadzić do tragedii.

Odpowiedź aktywistów

Do sprawy odnieśli się także sami aktywiści, którzy podzielili się w sieci nagraniem z wnętrza siedziby. "Marianna Schreiber atakuje ludzi gaśnicą, ale działania Ostatniego Pokolenia zawsze będą pokojowe" - podkreślili w opisie.