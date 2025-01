Marianna Schreiber ciągle jest w centrum uwagi. Była w "Top Model", zakładała partię, walczyła w klatce, poszła do wojska. Słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. W minionym właśnie, 2024 r. rozstał się z nią mąż, Łukasz Schreiber. Teraz Marianna Schreiber jest w nowym związku, z Przemysławem Czarneckim, który tak samo jak jej mąż, jest związany z PiS.

Nowy związek Marianny Schreiber

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki wyznają sobie miłość w mediach społecznościowych. Zakochani zdążyli nawet przedstawić siebie nawzajem swoim rodzinom. Celebrytka poznała więc swojego "teścia", Ryszarda Czarneckiego, polityka PiS, byłego europosła.

Marianna Schreiber spodobała się Ryszardowi Czarneckiemu. W rozmowie z Plejadą. Były europoseł, który jakiś czas temu został zawieszony w prawach członka partii Prawo i Sprawiedliwość w związku z aferą Collegium Humanum, wyjawił, że syn już wcześniej przedstawił mu swoją nową partnerkę. Jak twierdzi, Marianna zyskuje przy bliższym poznaniu.

"Obraz medialny jest nieadekwatny do rzeczywistości"

Pani Marianna jest na pewno bardziej mądra, inteligentna, bardziej miła niż jej obraz medialny - podkreślił. Absolutnie zyskuje przy poznaniu osobistym. Nie poznałem jej teraz, bo już wcześniej mi ją Przemysław przedstawiał. To było szereg tygodni temu. Na pewno jest osobą, której obraz medialny jest nieadekwatny do rzeczywistości, choć być może też jest tak, że ona te kontrowersje jakoś wykorzystuje. Ale to jest inna sprawa, natomiast to jest stwierdzenie faktu i to nie jest tylko moja opinia - powiedział Ryszard Czarnecki.

Będzie ślub?

Zapytany o ewentualny ślub Marianny i Przemysława polityk stwierdził, że nie on powinien o tym mówić. To już młodzi rozstrzygają takie decyzje. Ja akceptuję i wspieram mojego syna, jak każdego z moich trzech synów. Będę również akceptował wszelkie jego decyzje. Życzę im jak najlepiej. Bycie razem to nie jest łatwa rzecz. Sam o tym wiem, ze swojego długiego życia. Jeżeli będą mądrzy i będą chcieli, to będą razem - podsumował Czarnecki, zaznaczając też, że nie ma co zbyt szybko wybiegać w przyszłość na temat ewentualnego ślubu.