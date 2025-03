"Pierwsza miłość" to przebojowy serial, który widzowie Polsatu oglądają od 2004 r. Widzowi z zapartym tchem śledzą emocjonujące perypetie bohaterów. To jeden z najpopularniejszych tzw. seriali codziennych w Polsce.

Kłopoty Seweryna

W najnowszych odcinkach "Pierwszej miłości" będzie się sporo działo, a w ogromne kłopoty wpakuje się Seweryn (Mirosław Kropielnicki). Okaże się bowiem, że jest nieprzygotowany i nie radzi sobie w roli wójta. Na szczęście z pomocą przyjdzie mu Mira (Anna Powierza), asystentka poprzednika Seweryna.

Reklama

Seweryn jest w potrzasku, ponieważ "z każdej strony czuje naciski, a on nie umie odmawiać. Żona (Elżbieta Romanowska) wciska mu do pomocy Andrzejka (Eryk Skonieczny)" - czytamy w opisie odcinka 3984 serialu "Pierwsza miłość". Jak się okazuje Andrzej popełnia jeszcze więcej błędów niż Seweryn. Seweryn podpisuje wszystko jak leci, spełnia wszystkie prośby i szybko zaczyna brakować pieniędzy w budżecie. W końcu zwalnia pasierba i prosi, by do pracy wróciła asystentka byłego wójta i pomogła mu opanować chaos. Ta się zgadza, okazuje się bardzo oddana i pomocna. Ten powrót bardzo nie podoba się wójtowej.

"Pierwsza miłość": kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki serialu "Pierwsza miłość" można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Odcinek nr 3984 "Pierwszej miłości" zobaczymy w piątek, 28.03.2025, o godz. 18.